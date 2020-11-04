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2超級富豪對打！所得稅修正案成伊州史上最貴公投

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊利諾州11月3日公投的「累進式所得稅修正案」，在過去一段時間支持與反對的廣告處處可見。(特派員黃惠玲╱攝影)
伊利諾州11月3日公投的「累進式所得稅修正案」，在過去一段時間支持與反對的廣告處處可見。(特派員黃惠玲╱攝影)

伊利諾州11月3日公投的「累進式所得稅修正案」，因支持與反對雙方均由超級富豪主導，兩人累計已經投下超過1億經費爭取選民認同，此案最後無論是否過關，無疑已經成為伊州史上最貴的「公投倡議」行動。

更好政府協會(Better Government Association)的執行長葛瑞恩(David Greisng)說，為爭取選民而投入這項修正案的推動經費，支持與反對方分別都已花了5000多萬元，而支持該案的主導者為個人資產達30多億的州長普立茲克，反對最力的則是資產百億的伊州首富葛立芬(Ken Griffin)，他們兩人也是支持與反對方的最大金主。

伊州改革(Reform for Illinois)組織的溫克(Isaac Wink)說，對於一般納稅人來說，是否更改所得稅制絕對是非常重要的問題，支持與反對方投入的經費，主要都花在廣告項目，為贏得更多選民認同，普立茲克還把此修正案更名為「公平稅收修正案」(Fair Tax Amendment)，反對者則稱之為「增稅修正案」(Tax Hike Amendment)。

伊州是美國現存九個州仍施行平頭式課徵所得稅的州別，如果通過這次公投，個人稅率將依照收入高低調整。

這項由州長普立茲克主導的方案，將依照州民所得多寡計算不同稅率，年收25萬元以上者，所得稅率將從現行統一徵收4.95%的稅率，改成依照收入多寡逐步調高所得稅率至7.99%，積極推動該稅制的普立茲克說，透過新稅制，全州約97%納稅人所繳交的州所得稅，將比目前齊頭式的徵稅還少。

這項影響重大的公投，如果選民圈選同意，則表示支持州府實施「累進式課徵」，州府欲落實此稅法，參與該公投的選民中要有六成支持「累進式稅率」，或是所有大選日投票選民中，有五成選擇支持「累進式所得稅徵收」，滿足上述兩種情況中之一，州府才能修改憲法稅制。

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