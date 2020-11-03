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防選後騷亂 芝市啟動安全計畫 商家嚴陣以待防砸搶

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
防範大選後騷亂，芝加哥警局將取消許多部門的警員休假，並強化街頭巡邏。(芝加哥警局臉書)
防範大選後騷亂，芝加哥警局將取消許多部門的警員休假，並強化街頭巡邏。(芝加哥警局臉書)

為防範大選後重演今年6月初及8月上旬的大規模打砸搶，芝加哥市長萊特福特公布了安全計畫，她表示，芝市將加派大量警察在全市巡邏，並部署最多達300輛大型垃圾車或卡車在主要幹道，此外，芝加哥警察將大部分取消休假至11月9日，警局22個巡邏區並首度推出「商家安全熱線」。

歷經至少兩次打砸搶的芝加哥市許多商家，對大選可能造成的騷亂不敢輕忽，包括梅西百貨旗艦店、坊間小型社區超商，紛紛趕工將櫥窗玻璃、店門釘上木板，全面防範因為選舉結果而導致的示威、暴動。

大部分商店3日營業時間將縮短，一方面確保安全，一方面讓員工有充裕時間去投票

至於市民方面，緊急管理與傳播辦公室(The Office of Emergency Management and Communications)表示，如果想要獲得市區最新的公共安全信息，可到www.notifychicago.org網站登記，只要上網註冊後，就可以即時接收到包括街道關閉、交通等市府最新信息。

今年的大選因疫情、族裔等問題已造成全美多地衝突頻發，而選後不論選舉結果，恐怕各地都將出現示威和動盪，萊特福特表示，芝加哥從今年夏季末期就已經開始準備各種選舉因應計畫，尤其是歷經了兩次市區遭洗劫的「令人難堪」教訓，萊特福特向市民喊話，無論誰贏了選舉，務必要把自己的情緒轉化為和平抗議。

她也提到，她理解芝城企業已經遭遇兩輪大打擊，她會採取所有可能手段防範第三次發生，如有需要她會再度關閉市區、停駛公車與捷運。

警察局局長布朗表示，一定會集中精力確保安全並緩解緊張情勢，他也警告，「假使你要打砸搶，你就要負起責任，縱使你逃跑，警察一定會把你逮捕到案」，他說，警方已經針對類似行動演習多次，布朗說，新成立的「商家安全熱線」，這項隸屬於911緊急中心的服務，將允許商家、保與警察交換即時信息，提高芝加哥警方掌握準確信息的能力。

萊特福特說，「我們需要從這漫長困難的一年裡逐漸走出來」，儘管有一些民眾擔心人身安全恐受到威脅，市長表示，「我們已經做了預防措施，投票絕對是安全的」。

警察 芝加哥 投票

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