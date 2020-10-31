我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

伊2021歐記健保 保費降選項增 11月1日起接受申請

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州歐記健保網站11月1日起接受申請。(特派員黃惠玲╱攝影)
伊州歐記健保網站11月1日起接受申請。(特派員黃惠玲╱攝影)

儘管最高法院即將舉行健保法案聽證，歐記健保很有可能將因此走入歷史，不過，伊利諾州仍按照日程，公布了新年度的歐記健保保費標準與保險項目明細，根據新方案，新年度的伊州健保費用將調降3%到8% ，同時保戶也會有更多的保險組合可以選擇。

歐記健保將從11月1日開始接受登記註冊，要購買明年健保的州民，必須在12月15日前完成申請，伊州保險廳新公布了2021年歐記健保的詳細資訊，明年年將有八家保險公司提供歐記健保，比今年的五家增加了三家。

聯邦最高法院預計在11月10日舉行歐記健保聽證，屆時將決定保留或廢除歐記健保，由於保守派新任大法官巴瑞特將加入這次的聽證，使原本支持與反對保留歐記健保的法官人數造成關鍵轉變，這也意味著，歐記健保很有可能將因此成為歷史。

不過，無論歐記健保是否繼續施行，伊州保險廳還是如期公布了新年度的保費與保險項目的變化情形，保險廳數據顯示，大部分州民都是透過雇主取得健康保險，或是領有紅藍卡或白卡，去年實際透過歐記健保網站購買健保的居民大約有28萬8000人。

新年度的保費以庫克郡為例，購買銅級計畫中最便宜健保項目的話，每月保費比去年便宜了14%，一名21歲的非抽菸保戶，月繳保費為209.85元；銀級計畫保費降幅為2%，同樣21歲不抽菸保戶的月費為263.53元；投保金級計畫者，最便宜的保費約322.27元，比去年減少了6%。

大部分從歐記健保網站購買健保者，都能取得政府補貼，補貼金額因保戶收入多寡而定。

新年度加入伊州歐記健保計畫的三家保險公司，包括Bright Health Insurance Company of Illinois、MercyCare HMO、SSM Health Plan。有意申請伊州新年度歐記健保者，可直接上官網查詢登記，網址：https://reurl.cc/Md90AW。

歐記健保 保險 保費

上一則

麻州10月雪驚奇 華埠傳倒樹之災

下一則

新冠疫情期間最佳遷居地 佛州坦帕全美排第1

延伸閱讀

保險經紀韓中芬提醒耆英健保轉換期已開始

保險經紀韓中芬提醒耆英健保轉換期已開始
芝市長妥協 伊州長禁堂食今起實施

芝市長妥協 伊州長禁堂食今起實施
伊州餐廳告州府損利 法官裁決暫可堂食

伊州餐廳告州府損利 法官裁決暫可堂食
健保註冊周日開放 「疫情期間更重要」

健保註冊周日開放 「疫情期間更重要」
紅藍卡講座：佳信健保 非接觸式加入紅藍卡計畫

紅藍卡講座：佳信健保 非接觸式加入紅藍卡計畫
2021健保特點 華興保險線上分析

2021健保特點 華興保險線上分析

熱門新聞

川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)

費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

2020-10-28 11:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損