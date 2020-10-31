伊2021歐記健保 保費降選項增 11月1日起接受申請

伊州歐記健保網站11月1日起接受申請。(特派員黃惠玲╱攝影)

儘管最高法院即將舉行健保法案聽證，歐記健保 很有可能將因此走入歷史，不過，伊利諾州仍按照日程，公布了新年度的歐記健保保費 標準與保險 項目明細，根據新方案，新年度的伊州健保費用將調降3%到8% ，同時保戶也會有更多的保險組合可以選擇。

歐記健保將從11月1日開始接受登記註冊，要購買明年健保的州民，必須在12月15日前完成申請，伊州保險廳新公布了2021年歐記健保的詳細資訊，明年年將有八家保險公司提供歐記健保，比今年的五家增加了三家。

聯邦最高法院預計在11月10日舉行歐記健保聽證，屆時將決定保留或廢除歐記健保，由於保守派新任大法官巴瑞特將加入這次的聽證，使原本支持與反對保留歐記健保的法官人數造成關鍵轉變，這也意味著，歐記健保很有可能將因此成為歷史。

不過，無論歐記健保是否繼續施行，伊州保險廳還是如期公布了新年度的保費與保險項目的變化情形，保險廳數據顯示，大部分州民都是透過雇主取得健康保險，或是領有紅藍卡或白卡，去年實際透過歐記健保網站購買健保的居民大約有28萬8000人。

新年度的保費以庫克郡為例，購買銅級計畫中最便宜健保項目的話，每月保費比去年便宜了14%，一名21歲的非抽菸保戶，月繳保費為209.85元；銀級計畫保費降幅為2%，同樣21歲不抽菸保戶的月費為263.53元；投保金級計畫者，最便宜的保費約322.27元，比去年減少了6%。

大部分從歐記健保網站購買健保者，都能取得政府補貼，補貼金額因保戶收入多寡而定。

新年度加入伊州歐記健保計畫的三家保險公司，包括Bright Health Insurance Company of Illinois、MercyCare HMO、SSM Health Plan。有意申請伊州新年度歐記健保者，可直接上官網查詢登記，網址：https://reurl.cc/Md90AW。