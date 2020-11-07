芝加哥唐人街全新購物中心天河城正式投入使用 創業最佳選擇

天河城外形設計時尚創新，落地玻璃環繞幕墻的鋪面，簡潔亮麗，將成為華埠新地標，購物中心多間商鋪現正在招租。

芝加哥中國 城 Canal 和 Archer 街交界處（2300 S Archer Ave, Chicago, IL 60616和 2552 S Canal St, Chicago, IL 60616。）的芝加哥天河城大型商鋪日前正式投入使用，該購物中心是一座堪稱華埠 地王的兩層面積五萬呎的商鋪，其外形設計非常時尚創新，落地玻璃環繞幕墻的鋪面，簡潔亮麗，將成為華埠的新地標。天河城地處芝加哥華埠廣場的西南面，鄰近有市中心的密集商業區，大型會展中心、貨運站和地鐵站等，並與市區多處主要道路相連接，車流和人流兩旺，交通四通八達，十分便利，戶内+戶外拥有70多个停車位，可供顧客免費使用。這座大型商鋪的建成，將為華埠經濟帶來更繁榮和商機。

天河城現已正式投入使用，并入駐了多個商家開門營業，有牙醫、辦公室、餐館、社團等陸續進入營業。與中國城的商鋪對比，天河城最大的優勢是地處華埠，除了交通更便利外，還配套近百個停車位供顧客免費使用。天河城購物中心多間商鋪正在招租，歡迎洽詢！天河城是您創業的最佳選擇！詳情請致電恒基地產：Tel: 312-788-8950 (English, Chinese) 312-428-9123 (Cantonese)，地址：2301 S Archer Ave, Suite 3, Chicago, IL 60616，http://www.hmcrealty.com/。