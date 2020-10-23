首屆太古盃作文賽 11月16日截止收件

太古盃華裔青少年作文比賽日前舉行雲端說明會。(主辦單位提供)

為提高海外華裔 學子的學習中文熱情，增強年輕一代對中文的熱愛，由聯豐集團獨家贊助的首屆「太古盃」華裔青少年創意作文大賽，凡25歲及以下的海外華僑青年與青少年，可從即日起到11月16日(郵戳)前，將作品寄交主辦單位。

這項比賽的主要籌劃人滿素潔日前針對賽事，舉辦了雲端 說明會，她感謝聯豐集團負責人倪凌舉的慷慨贊助，也呼籲符合資格的華裔青少年踴躍參加作文賽。

這次的徵文主題不限，體裁不限，每則文章以1500字為限，每人可提交一篇參賽。

有意參加者，可到作文賽官方網站填寫報名表，網址：https://reurl.cc/m9pYWj。

投稿作品請寄到：[email protected]，電郵主題(Subject line)務必按順序寫上參賽者英文姓名、作品名稱、父母電話。

參賽文章將按作者年齡分為青年組(18到25歲)、青少年組(12到17歲)、兒童組(6到11歲)，大會將邀請專業人士評出金、銀、銅等獎項，獲獎者將頒贈獎狀及5到50元不等的獎金，此外，還將選出一名特等獎，獎品為iphone12。

此外，優秀作品將集中送往中國 參加「華文創想曲」海外華裔青少年創意作文大賽，參加第二次評選。

進一步信息，可與芝北中文中心聯繫，電話(847)380-0018，網址：www.chicagochinesecenter.com。