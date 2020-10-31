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湘鄉香-湖南菜館試業來自湘家鄉的香味道

本報芝加哥訊
湘鄉香-湖南菜館試業中，來自湘家鄉的香味道，溫暖您思鄉的情懷。
湘鄉香-湖南菜館試業中，來自湘家鄉的香味道，溫暖您思鄉的情懷。

位于芝家哥2002 S. Wentworth Ave的湘鄉香餐館芝加哥唐人街店（原老友聚餐館），主營湘菜，即湖南菜，在長沙地區又被稱為本味菜，是中國曆史悠久的八大菜系之一。湘菜制作精細，用料上比較廣泛，口味多變，品種繁多；色澤上油重色濃，講求實惠；品味上注重香辣、香鮮、軟嫩；制法上以煨、燉、臘、蒸、炒諸法見稱。民間湘菜代表菜品有剁椒魚頭、辣椒炒肉、湘西外婆菜、衡陽魚粉，永州血鴨、臘味合蒸等。湘鄉香意為來自湘家鄉的香味道！湘鄉香芝加哥已于10/16 試業（目前除了外賣，堂吃僅限包間，6人起，歡迎預訂）。

湘鄉香餐飲公司為了在芝加哥開出一家正宗湘菜，不但請來正宗湖南大師傳，還特別從湖南空運原材料如白辣椒，蘿卜干，干豆角等，希望呈獻出家鄉的風味。開業后，將推出老長沙酸菜魚，常德干鍋肥腸，益陽干鍋雞，邵陽豬血丸子，益陽雞汁脆筍，洞庭火焙魚，永州血鴨，湘西外婆菜，湘西土匪豬肝，湘西土匪鴨，長沙口味蟹，湘西臘味合蒸，益陽黃燜雞，文和友糖油粑粑，衡陽炒碼粉，長沙跳跳蛙，歡迎光臨！

湘鄉香將推出「湘人湘菜湘味，湘知湘愛湘情」為主題的有獎徵文，歡迎大家投稿，講出您人生中的「湘鄉香」故事，希望以「湘鄉香」—來自湘家鄉的香味道為引子，搭建一個湘味美食交流和弘揚傳承文化的聯誼互助發展平台，歡迎加入湘鄉香（微信ID:Xiangcuisinechicago)貴賓群交流指導，也可以把自己喜歡湘菜的朋友邀請進來，大家喜歡什麼特別的家鄉菜，可以發上來告訴我們的湘菜專業大師傅們為您量身定做。

湘鄉香地址：2002 S. Wentworth Ave. Unit 100，Chicago, IL 60616（唐人街停車場（北）正對面華埠廣場東門入口右邊），有多個包間（帶卡拉OK)，電話：312-285-2898或外送連接：https://hunancuisinechicago.square.site/，也可直接掃描二維碼點餐。如果是自己开车直接到大楼后面里面drive way door # 100处取餐）均可以享受15%优惠，並赠送幸运麻球甜点一份）。

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