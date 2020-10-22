明州提前投票排長龍 投票地點可上網查

Ramsey county library提前投票所選民排長龍。(記者陳曼玲╱攝影)

距離總統大選日僅10多天，明尼蘇達州從9月18日開放提前投票 起，該州已經有超過63萬5000人完成投票，各地提前票所均出現排隊長龍，不過，有些華裔 選民表示，至今仍未收到選委會通知投票地點的明信片，明州 選委會說明，還不清楚投票所地點的選民，可自行到官網(www.mnvotes.org)，輸入住址即可查詢提前票所及大選日投票所的詳細位置。

18日趁著周末到Ramsey county library提前票所投票的華裔選民Mary陳說，沒想到有這麼多人投票，前後排了至少半小時隊才輪到她，「提前投票明顯比往年大選熱烈」。

根據明州負責選務的州務卿網站顯示，提前投票即日起11月2日止，而想要郵寄投票的選民，目前雖仍可上網或郵寄申請缺席選票(absentee ballot)，但所有郵寄選票必須蓋有11月3日及以前的郵戳，並於11月10日及以前寄達選委會，才能計入有效選票，因此所有申請者或已收到郵寄選票者，務必盡快行動，圈選完後立即寄出。

想將圈選完成的郵寄選票親自投入票箱者，即日起可到提前投票所繳交選票，或直接到提前投票所填寫缺席選票申請表後，再領取選票後當場投票。

想提前投票的選民，如果過去四年期間曾經投票過，就不用再登記註冊(register)，所以投票時不需要攜帶文件證明。

如果有變更住址、姓名或過去四沒有投票過，就要重新登記註冊才能投票，但目前已經不受理上網選民登記，仍未登記的選民可在提前投票期間或大選日當天，直接攜帶駕照、或有住址和身份證明等文件到投票所登記並投票。

另外，對行動不便者，可經由他人協助投票(vote by agent)，協辦者要簽署文件便可代為領取並繳交選票。

明州規定雇主要給民眾薪資、事假或休假時間來參加所有州、聯邦及地方選舉的投票。

各郡縣投票所地點、查詢是否已經登記註冊、需要他人協助投票的文件申請表、查詢已經申請的缺席選票是否寄出、或追蹤寄出的選票是否被收到等問題，可上網查詢：www.mnvotes.org。