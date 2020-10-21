疫情衝擊學習 伊州社區大學入學率下跌

疫情衝擊，導致伊州多家社區大學的各種技職課程的就讀情況欠佳。(Joliet Junior College臉書)

疫情 衝擊各行業，連伊利諾州的社區大學入學率也受到影響，根據統計，今年該州48所社區大學中，多達45所的入學率降低約14%，其中低收入、在職教育 學生的減少最為明顯。

伊利諾社區大學董事會(簡稱ICCB)的執行長德翰(Brian Durham)說，科技職業訓練和成人教育都需要實體授課，導致疫情期間修習這些課程的人數銳減。

ICCB表示，今年申請進修拿學分的學生數比去年減少3萬7200人，特別是30歲以上選讀護理、營建與焊接等與職業課程者減少最多。

德翰說，伊州 社區大學的學生多半來自少數族裔及第一代移民，疫情期間，許多學生面臨財務與科技設備的困難，造成非裔和拉丁裔學生減少了19%，白人學生則僅減少12%。

伊州社區大學過去幾年入學率呈現降低趨勢，2016年入學減少3%到4%，但今年秋天縮減幅度增至13.7%。

伊州的情況與全國趨勢相符。根據National Student Clearinghouse Research Center的資料，全美的社區大學的大一新生減少了將近23%，而全美其他大專院校的大學部新生人數降低約4%。

部分社區大學紛紛強化提供取得職業證照課程，來吸引學生就讀，例如芝加哥市社區大學(City Colleges of Chicago)七個分校，僅Malcolm X大學的入學率提高了了4.7%。

但Prairie State College、Joliet Junior College的入學率則比去年跌落近30%，此外，入學人數減少將近一成的Harper College()Palatine)招生負責人帕西(Robert Parzy)說，疫情期間大家普遍因收入減少而盡量節省學費、房貸、房租等花費，導致很多人對接受在職教育卻步。