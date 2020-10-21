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停辦20年重啟 庫克郡房屋補助候補申請 3小時湧萬人

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
庫克郡住房局重新啟動房屋補助的候補申請。(庫克郡住房局臉書)
庫克郡住房局重新啟動房屋補助的候補申請。(庫克郡住房局臉書)

庫克郡住房局(Housing Authority of Cook County)19日重啟該郡郊區「房屋補助劵計畫」(housing voucher program)的候補申請，這項提供低收入家庭房租優惠的計畫停辦已近20年，住屋局執行主任莫納其歐(Richard Monocchio)說，開放首日的前三個小時，就湧入逾萬民眾申請，根據統計，最後進入候補名單者，最多等待四年可獲此租房補助，全美各地的該項市場需求與庫克郡趨勢相同。

這項補助也稱為「第八類房屋補助」(Section 8 Program)，申請者收入必須低於該區中位收入的50%，以四口之家為例，年收入上限約為4萬5500元，申請者必須尋找位於庫克郡郊區範圍內的房屋單位租住，所有申請者將參加隨機抽籤，抽中者可進入候補名單，這次可排入名單的人數上限為1萬人。

進入候補名單並排到補助後，可拿到房租補助，補助金將以家庭收入與房租差額為準，莫納其歐解釋，獲補助者的收入假使每個月只有1000元，而所租住的房屋月租為1000元，那麼補助者只要拿出收入的30%即300元支付房租，所剩的租金差額700元將由政府補足。

新的候補名單抽籤申請申請截止日為11月2日下午4時30分，申請網站為www.myportal.thehacc.org。

莫納其歐說，在多年沒有額外獲得聯邦HUD的額外資助下，庫克郡郊區的房屋補助計畫，在2001年時就因候補人數高達7萬人而暫停接受新的申請；庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)表示，重新啟動這項補助同時，也希望獲得來自聯邦政府的支持。

普瑞科溫可說，沒有任何人應該在「付房租」、「養家餬口」、「給孩子買衣服」或「購買處方藥」間掙扎，且被迫做出選擇，尤其新冠疫情，讓許許多多居民必須在食物、住房間做出艱難選擇，而聯邦政府卻對此視若無睹。

不包括庫克郡住房局旗下的公租屋、公寓在內，該郡郊區現有1萬5000名租住在私有公寓、房屋的民眾接受房屋劵補助，另外有6000人已在候補名單，新的等候名單開放申請作業完成，將有額外1萬名候補加入，幸運進入候補名單者，最長約需等待四年才能開始收到房租補助。

庫克郡委員會委員米勒(Donna Miller)、亞納雅(Alma Anaya)說，疫情爆發後，他們的服務辦公室收到非常多的房屋劵補助申請詢問，支持重啟申請的兩位委員表示，「住房是人權」。

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