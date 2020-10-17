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CPS學前及特教生11/9或返校上課 家長28日前上網填意願表

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥公校計畫讓學前班學生返校上課。(pexels)
芝加哥公校計畫讓學前班學生返校上課。(pexels)

芝加哥公校系統CPS16日公布，公校計畫在第二季(11月9日到明年2月4日)新學期，重新開放「學前班」及一些「特殊教育學生」返回學校上課，這些學生同時也可選擇繼續在家上網課，公校呼籲家長們在28日前上網填寫意願表，至於其他年級的學生是否將在第三季返校上課，CPS將在明年1月做出決定，芝加哥教師工會對於CPS計畫讓幼童與特殊教育學生返校，直指「很危險」。

CPS官網指出，儘管疫情爆發，各學校改採網課的艱困環境下，學生們的出勤率與學習成績表現亮眼，但整個學區的入學率以及出勤率，無可否認比往年明顯下降，由此也凸顯部分學生在線學習效率不佳的事實。

為了確保學期公平，CPS將在11月9日開始的公校行事曆第二季，讓年齡小以及有特殊學習需要的學生返校上課，其他所有學生第二學期則將繼續在家參加遠距教學。

學區指出，假使學校重開，工作人員會通知學生採取各種新的安全措施，包括健康檢查、體溫檢測、嚴格保持社交安全距離、全程戴口罩，返校上課的班級，每班人數上限為15人，學區說，疫情爆發後，坊間許多私立托兒所、幼稚園都持續開放，但發生新冠病例傳播的情況非常少，且國家數據顯示，學校看起來並非主要傳播來源。

CPS說，他們收到很多特殊教育學生家長投訴，網課對他們的孩子來說非常困難，重新讓這些學生返校，才能提供孩子們需要的關鍵學習與治療。

有鑑於此，公校從下周起，將向所有學前班與特殊教育班學生家長送出電郵通知，調查返校意願，所有收到郵件者，在28日前做出回覆。

教師工會對此發表聲明稱，特殊教育的學生是學校裡最可能需要醫療照顧的族群，如果11月就讓他們與其他三、四歲的兒童返回學校上課，「違背了科學，更可能讓成千上萬學生、家庭成員、老師暴露於新冠病毒的風險之中」。

在公校宣布將部分恢復校園上課同時，芝加哥新冠病毒過去七天的平均日增確診病例達442個，比上周增加了32%，早在今年夏天時，公校官員曾表示，假使七天平均日增病例超過400例時，就會讓學生全部在家上網課，病例少於400的話，則可以採用「網課與實體授課」的混合方式教學，而要讓所有孩子都返校上課的話，日增病例不能超過100個。

芝教師工會表示，從秋季開學以來，工會獲悉至少已有25所學校出現新冠病例，工會成員也陸續反應有關學校通風系統、戴口罩、保持社交安全距離等問題。

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