芝50個提前投票所開放狀況多 華埠郵寄選票投遞箱啟用

伊州第二區華裔州眾議員馬靜儀於芝加哥50個提前投票所開放的首日完成投票。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥 50個提前投票 所14日起開放，芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)在25區的楊曼小學(Jungman Elementary School)提前投票所前呼籲，由於新冠疫情的防疫考慮，多個提前投票所今年變更了地點，選民前往投票前務必查詢最新信息；此外，首日提前投票還發生部分票所沒有準時開門或投票機出狀況等問題，導致選民大排長龍，甚至需要等待超過兩小時。

賀南德茲說，所有芝加哥選民不管居住地點位置，都可以任意選擇在選委會的市區超級投票所或其他分布於50個區的50個提前投票所投票，提前票所開放時間為周一到周五上午8時30分到晚間7時，周六與周日上午9時到下午5時，11月3日選舉日當天，這些提前票所也繼續開放選民投票，時間為上午6時到晚間7時。

排隊投票者需彼此保持六尺距離。(特派員黃惠玲╱攝影)

選委會中文外展員劉珍提醒，儘管華埠 圖書館今年未設提前投票所，但館內已經設置了「郵寄選票安全投遞箱」，開放時間與圖書館相同，現場將有兩名選務人員協助選民完成投遞。

每個投票站均距離六呎。(特派員黃惠玲╱攝影)

她說，今年橋港區所屬的11區、華埠所屬的25區的提前投票所地點都做了更改，其中11區的提前票所在謝理登小學(Sheridan Elementary School，533 W. 27th St.)，25區則在楊曼小學(1746 S. Miller St.)。

賀南德茲說，今年投票的最大變化，包括選民投票時必須遵守防疫規定，進入票所必須戴口罩、保持社交距離，選委會設置的投票站，每座也將距離六呎，選民進入票所時，門口也將提供乾洗手消毒液等相關防疫用品，此外，今年選票內容多，她建議選民最好先上網了解有哪些項目，以縮短投票時間。

她提醒，郵寄投票的申請截止日為10月29日，有需要者盡快上網填表申請，一收到選票後，也應盡快寄出或直接拿到各安全投遞箱投遞，她說，到13日止，芝加哥已有50萬人申請郵寄投票，選委會則已收到約12萬張寄回的郵寄選票。

當天包括國會議員賈西亞(Chuy García)、州眾議員馬靜儀、25區區長盧漢士、華埠更好團結聯盟執行主任陳本恩、華諮處總裁劉國華均到場呼籲選民參與投票，馬靜儀當場完成投票後表示，只有投票才能發聲，而今年大選格外重要「一票都不能少」。