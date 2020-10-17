我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

湘鄉香-湖南菜館即將開業來自湘家鄉的香味道！

本報芝加哥訊
湘鄉香-湖南菜館即將開業，來自湘家鄉的香味道！
湘鄉香-湖南菜館即將開業，來自湘家鄉的香味道！

地址位于2002 S. Wentworth Ave. Unit 100，Chicago,IL 60616湘鄉香餐館芝加哥唐人街店（原老友聚餐館）即將開業，湘菜，即湖南菜，在長沙地區又被稱為本味菜，是中國曆史悠久的八大菜系之一，早在漢朝就已經形成菜系。以湘江流域、洞庭湖區和湘西山區三種地方風味為主。湘菜制作精細，用料上比較廣泛，口味多變，品種繁多；色澤上油重色濃，講求實惠；品味上注重香辣、香鮮、軟嫩；制法上以煨、燉、臘、蒸、炒諸法見稱。民間湘菜代表菜品有剁椒魚頭、辣椒炒肉、湘西外婆菜、衡陽魚粉，永州血鴨、臘味合蒸等。湘鄉香意為來自湘家鄉的香味道！

湘鄉香餐飲公司為了在芝加哥開出一家正宗湘菜，不但請來正宗湖南大師傳，還特別從湖南空運原材料如白辣椒，蘿卜干，干豆角等，希望呈獻出家鄉的風味。李白詩曰：身在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。身為海外游子的您，每當想念家鄉的時候，希望您能想到湘鄉香，希望湘家鄉的香味道能夠溫暖您思鄉情懷，有什么是一頓家鄉美食不能解決的呢？！開業后，將推出老長沙酸菜魚，常德干鍋肥腸，益陽干鍋雞，邵陽豬血丸子，益陽雞汁脆筍，洞庭火焙魚，永州血鴨，湘西外婆菜，湘西小炒臘肉，湘西土匪豬肝，湘西土匪鴨，長沙口味蟹，湘西臘味合蒸，長沙小炒肉，益陽黃燜雞，文和友糖油粑粑，衡陽炒碼粉，長沙跳跳蛙, 歡迎大家光臨湘鄉香！

湘鄉香芝加哥即將開業，我們還會特別推出“湘人湘菜湘味，湘知湘愛湘情“為主題的有獎徵文，歡迎大家投稿，講出您人生中的“湘鄉香“故事......希望以“湘鄉香“—來自湘家鄉的香味道為引子，搭建一個湘味美食交流和弘揚傳承文化的聯誼互助發展平台，歡迎大家共攘盛舉！也特別歡迎大家加入湘鄉香（微信ID:Xiangcuisinechicago)貴賓群交流指導，大家也可以把自己喜歡湘菜的朋友邀請進來,大家喜歡什么特別的家鄉菜，也可以發上來告訴我們的湘菜專業大師傅們為您量身定做，湘鄉香地址：2002 S. Wentworth Ave. Unit 100，Chicago, IL 60616（從前老友聚餐館），近唐人街停車場（北）正對面華埠廣場東門入口右邊），有多個包間（帶卡拉OK)。

芝加哥 微信 華埠

上一則

達城旅館3屍案 兇嫌被捕

下一則

千尋獨一家 傳承成都七味麵

延伸閱讀

湖南大學生熱氣球墜亡 遊客全程目睹尖叫

湖南大學生熱氣球墜亡 遊客全程目睹尖叫
花錢就行？湖南檳榔企業獲創新獎 網傻眼：致癌卻得獎

花錢就行？湖南檳榔企業獲創新獎 網傻眼：致癌卻得獎
中新增3自貿區 拚金融創新

中新增3自貿區 拚金融創新
湖南老爸被兒用金箍棒打傷報警 原因曝光好氣又好笑

湖南老爸被兒用金箍棒打傷報警 原因曝光好氣又好笑
湖南文科狀元高一喪母 走過抑鬱帶母遺照上清華

湖南文科狀元高一喪母 走過抑鬱帶母遺照上清華
湖南男砍傷4學生 挾持女生與警對峙遭制伏

湖南男砍傷4學生 挾持女生與警對峙遭制伏

熱門新聞

歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
被控隱瞞和中國「千人計畫」關係的哈佛大學前化學及生物化學系主任利爾波，控告學校未履行合約義務。圖為他今年1月在麻州出庭。(路透)

哈佛教授涉拿錢加入「千人計畫」 遭起訴反告校方背棄

2020-10-10 19:24
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
據分析，佛州人情緒和身體健康排名全美第12。(美聯社)

高失業率、高離婚率…全美快樂排名 佛州僅排27

2020-10-10 03:15
圖為川普13日晚於賓州造勢活動現場。(美聯社)

川普賓州造勢：年底前生產1億疫苗 終結疫情

2020-10-13 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民