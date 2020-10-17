湘鄉香-湖南菜館即將開業來自湘家鄉的香味道！

湘鄉香-湖南菜館即將開業，來自湘家鄉的香味道！

地址位于2002 S. Wentworth Ave. Unit 100，Chicago,IL 60616湘鄉香餐館芝加哥 唐人街店（原老友聚餐館）即將開業，湘菜，即湖南菜，在長沙地區又被稱為本味菜，是中國曆史悠久的八大菜系之一，早在漢朝就已經形成菜系。以湘江流域、洞庭湖區和湘西山區三種地方風味為主。湘菜制作精細，用料上比較廣泛，口味多變，品種繁多；色澤上油重色濃，講求實惠；品味上注重香辣、香鮮、軟嫩；制法上以煨、燉、臘、蒸、炒諸法見稱。民間湘菜代表菜品有剁椒魚頭、辣椒炒肉、湘西外婆菜、衡陽魚粉，永州血鴨、臘味合蒸等。湘鄉香意為來自湘家鄉的香味道！

湘鄉香餐飲公司為了在芝加哥開出一家正宗湘菜，不但請來正宗湖南大師傳，還特別從湖南空運原材料如白辣椒，蘿卜干，干豆角等，希望呈獻出家鄉的風味。李白詩曰：身在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。身為海外游子的您，每當想念家鄉的時候，希望您能想到湘鄉香，希望湘家鄉的香味道能夠溫暖您思鄉情懷，有什么是一頓家鄉美食不能解決的呢？！開業后，將推出老長沙酸菜魚，常德干鍋肥腸，益陽干鍋雞，邵陽豬血丸子，益陽雞汁脆筍，洞庭火焙魚，永州血鴨，湘西外婆菜，湘西小炒臘肉，湘西土匪豬肝，湘西土匪鴨，長沙口味蟹，湘西臘味合蒸，長沙小炒肉，益陽黃燜雞，文和友糖油粑粑，衡陽炒碼粉，長沙跳跳蛙, 歡迎大家光臨湘鄉香！

湘鄉香芝加哥即將開業，我們還會特別推出“湘人湘菜湘味，湘知湘愛湘情“為主題的有獎徵文，歡迎大家投稿，講出您人生中的“湘鄉香“故事......希望以“湘鄉香“—來自湘家鄉的香味道為引子，搭建一個湘味美食交流和弘揚傳承文化的聯誼互助發展平台，歡迎大家共攘盛舉！也特別歡迎大家加入湘鄉香（微信 ID:Xiangcuisinechicago)貴賓群交流指導，大家也可以把自己喜歡湘菜的朋友邀請進來,大家喜歡什么特別的家鄉菜，也可以發上來告訴我們的湘菜專業大師傅們為您量身定做，湘鄉香地址：2002 S. Wentworth Ave. Unit 100，Chicago, IL 60616（從前老友聚餐館），近唐人街停車場（北）正對面華埠 廣場東門入口右邊），有多個包間（帶卡拉OK)。