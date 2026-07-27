壓力太大 公民銀行：停止向移民拘留所經營者貸款

公民銀行(Citizens Bank)因面臨一波波強大壓力，日前在官網投資者頁面上發表聲明，已對兩家關押移民 與海關執法局(ICE )拘留人員的私人監獄經營者停止貸款 。

公民銀行表示，聯邦政府已從私人監獄經營者CoreCivic手中收購部分使用過的設施，也計畫從GEO集團手中收購部分設施，因此，這兩家私營公司不再需要那麼多資金，停止貸款關係是適當時機。

聯邦存保公司(FDIC)數據顯示，公民銀行總部位於羅德島，在費城地區有最大的分行網絡，躋身全美12大商業銀行之列。

主導抗議公民銀行貸款的「反對ICE聯盟」(De-ICE Coalition)發言人弗萊明(Peyton Fleming)表示，對這兩家私營公司移民拘留設施不滿的人士要求公民銀行提供書面保證，確認與GEO集團、CoreCivic的關係終止。

「反對ICE」的支持者透過贊助標語、廣告、組織糾察隊敦促公民銀行停止貸款給監獄公司。

公民銀行是少數為私人監獄公司融資的大銀行之一，在新澤西等州，幾個地方政府提案敦促各城鎮撤回在該銀行的公共帳戶。

公民銀行與CoreCivic、GEO集團的合作關係各始於2011、2018年。

旨在阻止美國威權主義抬頭的組織「不可分割」(Indivisible) 費城及德拉瓦州等分部活動人士抱怨，公民銀行融資讓GEO集團得以經營新州德萊尼廳(Delaney Hall)等十幾所條件備受詬病的ICE拘留中心，而位於田納西州的CoreCivic公司也經營新州伊麗莎白拘留中心(Elizabeth Detention Center)等設施。

財政部旗下的聯邦貨幣監理署(OCC)正在審查各家銀行，並威脅要對基於政治動機終止銀行服務的行為加以懲處。