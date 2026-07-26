不想修房 費城亞裔女買全新屋仍得花錢修繕「但不後悔」

費城亞裔 女士翁希瑟(Heather Ong，音譯) 一心想買全新房子，她找遍市中心以外幾乎所有地方，花兩年尋尋覓覓，比原訂時間表足足多出一年半，最終支付了50萬元買到全新屋，卻還是有很多地方需要修繕。

翁想住在城裡，但不喜歡市中心，喜歡安靜、有戶外空間可遛狗的房子，而且能夠拎包馬上入住，其他目標是至少三間臥室和兩間衛生間，價格低於60萬元。然而符合這些條件的房子一屋難求。

她2023年10月開始認真找房，各處房子都很貴、而且需要修繕。

由於待售屋庫存低，翁造訪Zillow房屋買賣平台，房源很少符合她的要求，最終放棄瀏覽網站。轉而深入研究Reddit上的房地產論壇，看到一篇文章鏈接，介紹城市大道(City Avenue)附近的一個新開發項目，距離她的理想住處很近、價格也接近預算，於是電郵開發商，並至現場考察。她參觀了幾套即將完工的樣品屋，了解空間佈局。

翁看上一棟「典型費城聯排別墅」，有10呎高天花板和一個屋頂露台，靠近76號州際公路和馬丁路德金大道，非常便利。

翁判斷當地即將會有很多變化，而且性價比高而決定下手購入。房子標價49.9萬元，建商堅持價位，幾乎沒有討價還價的餘地。

翁聘請一位非常仔細的專家查看房子，結果列出100處需要修理的地方，建商一一解決這些問題，也應要求在浴室安裝更大的盥洗台。

翁支付10%頭期款。加上頭期款和過戶費用一共花費約7萬元，另外支付約4000元，將貸款利率從7%降到6%。

翁5月1日完成交屋、22日入住，她將大部份物品存放在倉庫裡，很快完成搬家。沒想到入住一年後她發現，即便是新房子也免不了大量維修。

翁的新房子裡有釘頭凸起、牆壁開裂、漏水、電路故障、微波爐頻頻損壞以及全新烘乾機無法運作等各種問題。維修工程沒完沒了，儘管如此，並不後悔買下。