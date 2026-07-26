新州五月岬 今年前5月房屋中價暴增近20%

今年前五個月，新州五月岬郡(Cape May County)房價中位數暴漲19.7%。(五月岬郡府官方臉書)

新澤西州 澤西海岸(Jersey Shore)及紐約市周邊城鎮房地產備受買主青睞而房價 節節上漲，新州 房地產經紀人協會(New Jersey Realtors)最新數據顯示，今年前五個月五月岬郡(Cape May County)房價中位數暴漲19.7%。

五月岬郡內的阿爾派恩 (Alpine)、迪爾 (Deal)、斯通港 (Stone Harbor)、短丘 (Short Hills)、阿瓦隆 (Avalon) 和艾倫赫斯特 (Allenhurst) 等城鎮房價躋身全美最高郵政編碼區之列。

五月岬郡房地產經紀人協會(Cape May County Association of Realtors)主席亨德里克斯(Patricia Gray Hendricks)說，增加房源供應是改善房價飆漲的關鍵。五月岬是新州最南端的郡，有30哩海灘，郡內有海洋城 (Ocean City)等眾多度假小鎮。

根據 Realtor.com 的2024 年排名，五月岬郡是全美最佳第二住宅(second homes)市場，擁有 4萬3000至5萬套第二住宅，佔所有房屋的47%到50% 。

亨德里克斯也是五月岬居民，大約41年前住華府時在五月岬買房作為第二套住房，之後一連20年天天通勤四個小時上班，最終搬到當地長住；她說，五月岬有綠草、有文化、有大海，而且充滿特色和魅力。

亨德里克斯來自賓州、俄亥俄州的鄰居也認為五月岬充滿吸引力。

位於海洋城的地產公司Goldcoast Sotheby's International Realty人員威爾金斯(Emily Wilkins)表示，斯通港、阿瓦隆和五月岬等熱門小鎮房價上漲，促使購房者進一步進住更遠的地方如北懷爾德伍德和維拉斯，這些小鎮房價隨之上揚，而在所有這些島嶼上新建屋數量持續激增，推高房價。