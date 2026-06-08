衝突不斷 新州控告紐瓦克移民拘留所業者

紐瓦克市當局在抗議活動期間實施強制宵禁，警方在德萊尼大廳拘留中心周邊地區站崗戒備。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐瓦克德萊尼廳拘留所被拘者絕食抗議不人道待遇，衍生連串衝突。

紐瓦克德萊尼廳拘留所被拘者絕食抗議不人道待遇，衍生連串衝突。 重點二： 新澤西州控告GEO集團，要求法院准州衛生人員全面進入檢查。

新澤西州控告GEO集團，要求法院准州衛生人員全面進入檢查。 重點三：州警與抗議者爆衝突，市長宣布宵禁，聯邦與州政府對立升高。

約300名新澤西州紐瓦克德萊尼廳(Delaney Hall)拘留所被拘者，於5月下旬針對不人道待遇絕食抗議，連帶引發一連串衝突，迄今紛擾不休；新州 日前控告該拘留所私人經營者GEO集團，尋求法院命令，允許新州衛生人員進入該設施全面檢查。

新州州府完整訴狀已提交州檢察長辦公室。

德萊尼廳衝突最早源於被拘留者絕食；上周末新州警方開始向人群發射催淚瓦斯，紐瓦克市長實施宵禁，州府隨之對GEO集團提起訴訟，這一切已成為川普 總統第二任期以來聯邦移民 執法部門與新州間最激烈的衝突。

德萊尼廳被拘留者5月22日發起絕食和罷工，之後在多雷姆斯大道(Doremus Avenue)發生將近兩周夜間衝突。被拘者反映食物變質、慢性病患者得不到足夠醫療照顧、沒有明確釋放時間表。國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)卻在社群媒體上不屑一顧，表示「德萊尼廳根本沒有絕食抗議，條件絕不惡劣。」

到了5月29日，新州州長薛瑞爾部署州警，表示此舉旨在阻止美國移民及海關執法局(ICE)與抗議者直接接觸；州警當晚用催淚瓦斯驅散人群。

5月30日晚，催淚瓦斯再登場，紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)宣布在拘留所周圍半哩半徑範圍內強制宵禁，時間為晚上9時至隔天早上6時；隔天更多人被捕，代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)聲明，絕不容忍惡性襲擊，將逮捕相關人員、追究責任。

新州檢查人員5月28日僅獲准入內進行有限範圍的檢查，被拒進入醫療單位、宿舍和浴室。ICE隨後拒絕州府完成檢查的請求。

薛瑞爾說，如果GEO集團沒有什麼可隱瞞的，且拘留中心內部真如該公司及川普政府標榜的安全衛生，沒有理由阻止州府衛生人員進入檢查。