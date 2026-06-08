衝突不斷 新州控告紐瓦克移民拘留所業者
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約300名新澤西州紐瓦克德萊尼廳(Delaney Hall)拘留所被拘者，於5月下旬針對不人道待遇絕食抗議，連帶引發一連串衝突，迄今紛擾不休；新州日前控告該拘留所私人經營者GEO集團，尋求法院命令，允許新州衛生人員進入該設施全面檢查。
新州州府完整訴狀已提交州檢察長辦公室。
德萊尼廳衝突最早源於被拘留者絕食；上周末新州警方開始向人群發射催淚瓦斯，紐瓦克市長實施宵禁，州府隨之對GEO集團提起訴訟，這一切已成為川普總統第二任期以來聯邦移民執法部門與新州間最激烈的衝突。
德萊尼廳被拘留者5月22日發起絕食和罷工，之後在多雷姆斯大道(Doremus Avenue)發生將近兩周夜間衝突。被拘者反映食物變質、慢性病患者得不到足夠醫療照顧、沒有明確釋放時間表。國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)卻在社群媒體上不屑一顧，表示「德萊尼廳根本沒有絕食抗議，條件絕不惡劣。」
到了5月29日，新州州長薛瑞爾部署州警，表示此舉旨在阻止美國移民及海關執法局(ICE)與抗議者直接接觸；州警當晚用催淚瓦斯驅散人群。
5月30日晚，催淚瓦斯再登場，紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)宣布在拘留所周圍半哩半徑範圍內強制宵禁，時間為晚上9時至隔天早上6時；隔天更多人被捕，代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)聲明，絕不容忍惡性襲擊，將逮捕相關人員、追究責任。
新州檢查人員5月28日僅獲准入內進行有限範圍的檢查，被拒進入醫療單位、宿舍和浴室。ICE隨後拒絕州府完成檢查的請求。
薛瑞爾說，如果GEO集團沒有什麼可隱瞞的，且拘留中心內部真如該公司及川普政府標榜的安全衛生，沒有理由阻止州府衛生人員進入檢查。
衝突最初源於約300名被拘留者在5月22日發起絕食與罷工，抗議不人道待遇，之後延伸成連續近兩周的夜間對峙與騷動。 新州控告GEO集團，請求法院命令允許州衛生人員進入德萊尼廳拘留所全面檢查，特別是醫療單位、宿舍與浴室等區域。 州警曾向抗議人群發射催淚瓦斯，紐瓦克市長宣布拘留所周邊宵禁；聯邦則指控暴力襲擊並拒絕州府完成檢查的要求。
精華 FAQ
衝突最初源於約300名被拘留者在5月22日發起絕食與罷工，抗議不人道待遇，之後延伸成連續近兩周的夜間對峙與騷動。
新州控告GEO集團，請求法院命令允許州衛生人員進入德萊尼廳拘留所全面檢查，特別是醫療單位、宿舍與浴室等區域。
州警曾向抗議人群發射催淚瓦斯，紐瓦克市長宣布拘留所周邊宵禁；聯邦則指控暴力襲擊並拒絕州府完成檢查的要求。
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