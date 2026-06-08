駕駛沒耐心… 全美隱性路霸路段前10名 這幾州都上榜

AI重點 文章重點整理： 重點一： 調查發現全美隱性路霸最多路段，多集中在東岸與大城市周邊。

調查發現全美隱性路霸最多路段，多集中在東岸與大城市周邊。 重點二： 隱性路霸行為包括拒讓、逼車、堵路口與超車道龜速行駛。

隱性路霸行為包括拒讓、逼車、堵路口與超車道龜速行駛。 重點三：前十名涵蓋加州、佛州、紐約、阿拉巴馬、新澤西等多州路段。

根據美國河流健康中心(American River Wellness)最新一項調查顯示，全美隱性路霸最多的路線名單中，新澤西、賓州 、馬里蘭州 、伊利諾州、佛州、德州 的路段都擠入前十榜單。

該機構調查了全美3000多名駕駛後發布了該份排行榜。報告中提到，隱性路霸的行為包括：拒絕讓行、在對車打方向燈時故意縮小車距、堵塞十字路口以及在超車道上緩慢地行駛。

「許多這類行為都是些微小的缺乏耐心或領地意識過強的表現，人們幾乎習以為常，但它們卻日復一日地加劇著駕駛員的緊張、焦慮和情緒疲勞，」美國河畔健康中心發言人薩金特（Graham Sargent）在一份聲明中表示。

在美東南地帶，佛羅里達州勞德代堡的1號聯邦公路，居全美第二高的隱性路霸道路；阿拉巴馬州途經Mountain Brook、Homewood、Vestavia Hills和胡佛(Hoover)的美國280號公路，以購物中心擁擠和頻繁施工而聞名，在此榜單位列第四。

隱性路霸最多的前五路段：依序為加州洛杉磯的文圖拉大道(Ventura Boulevard)；佛州勞德代堡的美國1號聯邦公路；紐約州威徹斯特郡(Westchester)揚克斯(Yonkers)至白原走廊(White Plains Corridor)的中央大道；阿拉巴馬州途經Mountain Brook、Homewood、Vestavia Hills和胡佛(Hoover)的美國280號公路；新澤西州帕拉姆斯(Paramus)的17號公路。

六到十名則依序為：賓州費城主線(Philadelphia Main Line)的蘭開斯特大道(Lancaster Avenue)；馬州蒙哥馬利郡(Montgomery)的羅克維爾派克(Rockville Pike)；伊州芝加哥的北大道(North Avenue)；康乃狄克州吉爾福德(Guilford)和麥迪遜(Madison)間的1號公路；德州休士頓的韋斯特海默路(Westheimer Road)。