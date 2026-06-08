我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

港媒：中共5月底神秘高層會議 可能涉人事安排

駕駛沒耐心… 全美隱性路霸路段前10名 這幾州都上榜

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：調查發現全美隱性路霸最多路段，多集中在東岸與大城市周邊。
  • 重點二：隱性路霸行為包括拒讓、逼車、堵路口與超車道龜速行駛。
  • 重點三：前十名涵蓋加州、佛州、紐約、阿拉巴馬、新澤西等多州路段。

根據美國河流健康中心(American River Wellness)最新一項調查顯示，全美隱性路霸最多的路線名單中，新澤西、賓州馬里蘭州、伊利諾州、佛州、德州的路段都擠入前十榜單。

該機構調查了全美3000多名駕駛後發布了該份排行榜。報告中提到，隱性路霸的行為包括：拒絕讓行、在對車打方向燈時故意縮小車距、堵塞十字路口以及在超車道上緩慢地行駛。

「許多這類行為都是些微小的缺乏耐心或領地意識過強的表現，人們幾乎習以為常，但它們卻日復一日地加劇著駕駛員的緊張、焦慮和情緒疲勞，」美國河畔健康中心發言人薩金特（Graham Sargent）在一份聲明中表示。

在美東南地帶，佛羅里達州勞德代堡的1號聯邦公路，居全美第二高的隱性路霸道路；阿拉巴馬州途經Mountain Brook、Homewood、Vestavia Hills和胡佛(Hoover)的美國280號公路，以購物中心擁擠和頻繁施工而聞名，在此榜單位列第四。

隱性路霸最多的前五路段：依序為加州洛杉磯的文圖拉大道(Ventura Boulevard)；佛州勞德代堡的美國1號聯邦公路；紐約州威徹斯特郡(Westchester)揚克斯(Yonkers)至白原走廊(White Plains Corridor)的中央大道；阿拉巴馬州途經Mountain Brook、Homewood、Vestavia Hills和胡佛(Hoover)的美國280號公路；新澤西州帕拉姆斯(Paramus)的17號公路。

六到十名則依序為：賓州費城主線(Philadelphia Main Line)的蘭開斯特大道(Lancaster Avenue)；馬州蒙哥馬利郡(Montgomery)的羅克維爾派克(Rockville Pike)；伊州芝加哥的北大道(North Avenue)；康乃狄克州吉爾福德(Guilford)和麥迪遜(Madison)間的1號公路；德州休士頓的韋斯特海默路(Westheimer Road)。

精華 FAQ

  • 由美國河流健康中心進行調查並發布，樣本超過3000名駕駛。報告彙整各地道路駕駛體驗後，列出隱性路霸最常出現的路段排名。

  • 報告列出的行為包括拒絕讓行、在他車打方向燈時故意縮近車距、堵塞十字路口，以及在超車道上低速行駛，都是容易引發壓力的舉動。

  • 前十名涵蓋加州、佛州、紐約、新澤西、賓州、馬里蘭、伊利諾、康乃狄克與德州等。前五依序為文圖拉大道、1號聯邦公路、中央大道、美國280號公路與17號公路。

德州 馬里蘭州 賓州

上一則

中途閃電戰結束 ICE又現身芝城街頭逮捕 移民社區憤怒

下一則

伊州議會通過嚴管時速逾28哩電車 須持駕照、買保險

延伸閱讀

維州5死數十人傷大車禍 聯邦機構向紐約州發出傳票

維州5死數十人傷大車禍 聯邦機構向紐約州發出傳票
超速慣犯 維州5死車禍華人司機有多次載客超速前科

超速慣犯 維州5死車禍華人司機有多次載客超速前科
州警喬裝工人 90號州際公路工程區8小時抓近百違規

州警喬裝工人 90號州際公路工程區8小時抓近百違規
全美最適合居住城市 德州郊區4城躋身前十

全美最適合居住城市 德州郊區4城躋身前十

熱門新聞

加油站便利商店華裔老闆周智基(中)1日獲判無罪後離席。(美聯社)

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

2026-06-01 22:53
北湖警局公布照片，指出詐騙份子在油槍放置槽內偷偷塞入一顆小螺絲，導致機台無法完全關閉結帳而盜刷前位加油民眾的信用卡。(北湖警局 )

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

2026-06-02 09:28
海關官員驚見大量美金現鈔被「縫製在女性貼身內衣褲裡」。(CBP)

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

2026-06-03 09:24
北卡High Point大學的畢業生，高達99％都找到工作或繼續升學。(High Point大學官網)

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

2026-05-28 10:08
南卡州哥倫比亞市加油站便利商店61歲華裔老闆周智基(圖)，遭控2023年對一名14歲非洲裔少年背後開槍導致死亡，陪審團1日聽取結辯之後進入審議。(美聯社)

誤以為偷水 南卡華裔店主槍殺14歲少年

2026-06-01 19:46
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

2026-06-05 10:58

超人氣

更多 >
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃