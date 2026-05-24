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賓州華人僑團 舉辦川普訪華座談

記者劉偉／賓州報導
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賓州華人僑團聯盟舉行美國總統特朗普總統成功訪問中國專題座談會。(主辦方提供)
賓州華人僑團聯盟舉行美國總統特朗普總統成功訪問中國專題座談會。(主辦方提供)

賓州華人僑團聯盟日前在費城舉行專題座談會，主題為「川普總統成功國事訪問的思考與啟示」，大費城地區十餘家華人社團負責人、僑界代表及媒體人士與會，針對美國總統川普近期訪華並與中國國家主席習近平會晤的影響進行交流，表達對中美關係穩定發展的期待。

與會代表普遍表示，此次中美元首會晤釋放積極訊號，有助為複雜國際局勢帶來穩定因素，也對全球經濟與政治格局具有重要影響。僑界人士指出，中美作為世界前兩大經濟體，其關係不僅影響國際局勢，也直接關係海外華人生活與發展環境。

僑團聯盟執行主席丁彬彬、李東閩，秘書長林應章及共同主席王玉明等先後發言，並有多位僑界與同鄉會代表分享看法。

李東閩指出，中美關係穩定有助改善華人在美發展環境，並促進留學、旅遊與商務往來，強化民間交流。他強調，高層互動越穩定，民間合作空間越大。

王玉明回顧僑界多年推動中美民間友好經歷，表示雖曾面臨挑戰，但仍堅信中美友好符合雙方人民利益，當前關係出現改善令人鼓舞。

林應章則表示，中美關係應建立在相互尊重與理解基礎上，僑界應從社區出發，持續推動民間交流，促進兩國友好。

與會代表一致認同，中美關係穩定攸關全球局勢與華人社群福祉，未來僑界將持續發揮橋樑作用，推動民間互動，促進雙邊關係健康發展。

賓州華人僑團聯盟舉行美國總統特朗普總統成功訪問中國專題座談會。左起張子愛、李東閩...
賓州華人僑團聯盟舉行美國總統特朗普總統成功訪問中國專題座談會。左起張子愛、李東閩、丁彬彬、林應章、王玉明。（主辦方提供）

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