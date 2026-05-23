新州平價屋今夏完工 開放90個候租名額

專為中低收入 家庭而設的平價屋申請平台「新澤西州平價房」(Affordable Homes New Jersey)目前正針對恩格爾伍德懸崖 (Englewood Cliffs) 新公寓The Sylvan開放90個平價出租候補名額，公寓預計今夏完工，月租559元起算。

這次抽籤名額開放給極低收入、低收入和中收入家庭。租金 從每月559元大單房到每月1766元三房公寓不等。

在同一棟公寓大樓內，目前租金行情為大單房月租1950元、兩房公寓月租5700元。

該公寓建案位於伯根郡(Bergen County)，座落在帕利塞茲懸崖(Palisades) 之上，距離喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)只有幾分鐘路程；整個建案包括一棟大型出租公寓大樓、112套聯排別墅。

平價房申請資格有諸多規定。申請人先要在6月2日前須提交初步申請，開發商將從等候名單中隨機抽出；其次，原本在博根郡、哈德遜郡(Hudson)、帕塞克郡(Passaic) 或蘇塞克斯郡(Sussex)居住或工作的申請人將被優先考慮；第三點，潛在租戶須通過信用和背景調查；第四，住房區禁止吸菸、不允許共同簽署租約；第五，可以養寵物，但每隻寵物月費30元。

針對申請者的家庭收入上限，依家庭人數各區分為極低收入、低收入、中收入三階，單身者的極低收入上限為年薪2萬6730元、低收入上限為年薪4萬4550元、中等收入上限為年薪7萬1280元；四口人的家庭極低收入、低收入、中等收入上限各為年薪3萬8160元、 6萬3600元、 10萬1760元。

申請者可透過新州 平價房網站提交初步申請。