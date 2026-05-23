大李文斯頓台鄉會攜手駐紐約台北經文處 6/11防詐講座

為持續提供海外便民服務，駐紐約台北經濟文化辦事處將與「大李文斯頓台灣同鄉會」合作，將於6月11日在Livingston佳壇教會(343 E Cedar St, Livingston, NJ 07039)辦理「行動領務與全民防詐騙宣講活動」，歡迎踴躍參與。

防範詐騙宣講將在當日上午10時30分至11時30分，由經文處法務部主講，11時30分至12時30分則推出領務收件服務。行動領務僅限護照 換發及文件驗證兩類申請件之收件與初審，現場不發件，且僅限本人親自辦理，不受理託人送件代辦。

為避免民眾臨場因證件缺漏而無法申辦，經文處提醒應申請人須事先備齊所需文件，包括(一)申請人身分證明文件，例如中華民國護照正本、影本1份，若護照已逾效期者或擬申換護照者請並提出其他身分證明如美國護照等正、影本1份；(二)申辦護照換發者請填妥護照換發申請表、附上近6個月內所攝彩色正面、脫帽、五官清晰、白色背景之護照專用相片2張；(三)辦理文件驗證者請填妥文件驗證申請表、擬驗證之文書正、影本各1份。(四)換發一般護照費用每本45元、辦理文件驗證每份15元，請自備現金或銀行匯票，不接受信用卡或個人支票支付。

製妥的新護照與文件證明書分別在收件後7周與8個工作天左右發件，申請人可本人(或託人)持收據到經文處領件，或是在活動現場自備郵資13元現金及填妥回郵信封，委由經文處於辦妥後寄回。

民眾若對行動領務還有其他疑問，可詳閱經文處網頁：https://reurl.cc/V2oWWQ，或致電經文處領務專線(212)486-0088或電郵[email protected]洽詢。