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新州1樓無廁百年屋 比要價高5成賣出 120萬成交

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州楓木鎮(Maplewood)一棟有百年屋齡、三房一衛半的房屋缺點不少，但經由房地產經紀人費心裝飾後，老屋看起來讓人眼睛一亮，再加上要價80萬元的競爭屋不多，共獲16人出價，從掛牌到成交短短一個多月，成交價將近120萬元，足足比要價高出49%。

這一棟百年房屋最大缺點是一樓沒有衛浴，客人必須爬樓梯到二樓使用完整衛浴、或者到樓下地下室使用半套式衛生間；廚房裡還使用1923年的老式櫥櫃，顯得有一點老舊。

但是經過巧手裝點，原本的缺點都顯得無關緊要。

這棟房屋3月9日掛牌出售，要價80萬元； 4月16日成交，成交價飆至118.8萬元。

負責賣房的凱勒·威廉斯中城直銷地產公司(Keller Williams Midtown Direct Realty)房地產經紀人斯萊德(Mark Slade)說，他和同事努內斯(MaryCeu Nunes)合作負責這個個案，原本希望賣到90多萬元，運氣好也許能突破100萬元。

斯萊德和努內斯投入大量精力佈置房屋，包括粉刷廚房櫥櫃、拆除地下室窗戶上遮擋光線的有機玻璃，針對地下室，除了鋪新地板，也將部分空間改造成娛樂室，此外還清理雜物。

這兩位房地產經紀人也引導潛在買家多留意房屋優點，包括廚房旁預留盥洗室空間、有高挑天花板、完整樓梯，而且三樓未裝修，有很大的改造潛力。

斯萊德說，這個房屋極具升值潛力，這樣的價格令人無法抗拒；如果買家需要擴建，不必搬家就能實現。

賣房期間共有三次開放日，吸引100組買家；另外又安排25場次看房。

斯萊德說，這棟房子推出時，市場上沒有價位雷同的房產競爭，80萬元價位區間內的房產為數不多，更容易成功。

這棟房屋一共獲16份報價，其中三份報價相差不到1000元，最終由提供最優條件者成交。

最後勝出的買家將承擔房產經紀佣金以及售價超過100萬元房屋須繳納的豪宅稅；斯萊德表示，買方出這些錢等於大約為賣家節省1萬8000元。

房地產 新澤西州

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