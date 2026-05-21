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賓州沃爾瑪結帳台遭裝讀卡器 竊走近4萬元

編譯周芳苑／綜合報導
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超市、大賣場的自助結帳台，最常成為犯罪者安裝讀卡器竊走信用卡資料的工具。(特派員...
超市、大賣場的自助結帳台，最常成為犯罪者安裝讀卡器竊走信用卡資料的工具。(特派員黃惠玲／攝影)

沃爾瑪(Walmart)位於賓州的一家門市自助結帳櫃台遭詐騙，4名詐騙份子被控在自助結帳終端機安裝讀卡器，竊取顧客至少3.8萬元。

這家沃爾瑪商店位於賓州伊利市(Erie)，市警察局警探貝克爾(James Becker)日前接受當地媒體訪問時說，2024和2025年，這一家沃爾瑪共有80人報案聲稱錢不見了，總金額至少3.8萬元；經查，這些錢主要透過安裝在銷售點終端上的讀卡機從電子福利轉帳卡(EBT)竊取。行騙的讀卡機於2024年12月、2025年4月被發現。

伊利警察局已確認並指控4名嫌疑人，其中3人去年9月在紐約州被捕，第四人目前可能在芝加哥地區。

30歲的羅蘇(Remus Rosu)、25歲的翁古魯(Louisa Unguru)與2024年12月發現的盜刷相關並面臨指控；朱雷貝(Constantin P. Giurebe，年齡不詳)、28歲的克雷圖(Cosmin L. Cretu)與2025年4月發現的盜刷有關而被指控。每一嫌疑人都面臨重罪指控，罪名包括使用設備獲取加密資訊和存取設備欺詐，另有輕罪指控，包括非法持有設備、接收贓物和盜竊。

警方藉助商店監視器錄影鎖定嫌疑人。從錄影看出，嫌疑人至少有一次從自助結帳終端，撕下一條用來告知員工系統是否被篡改的紅色防盜條。

類似的詐騙案也出現在其他地方。2月間，一名巴爾的摩男子涉嫌在馬里蘭州多家便利商店7-Eleven安裝讀卡機而被捕；3月間，阿拉巴馬州一對男女涉嫌在都會區多家商店安裝讀卡機而被捕。

分析公司FICO發現，2025年讀卡機詐騙案激增90%，去年超過3500家金融機構有類以遭遇。

詐騙讀卡機會竊取銀行卡資料並記錄輸入的密碼輸入。聯邦調查局(FBI)官網稱，讀卡機通常安裝在內部線路中，使用者無法察覺，有些甚至直接套在終端機的讀卡機上，電子福利轉帳卡不含微晶片，更容易成為攻擊目標。

賓州 紐約州 沃爾瑪

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