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南澤西亞裔聯盟攜手櫻桃山西區高中 歡慶亞太裔傳統月

記者劉偉／新州報導
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由南澤西亞裔聯盟與櫻桃山西區高中共同主辦「第六屆亞太裔傳統文化月慶典」，當地政要...
由南澤西亞裔聯盟與櫻桃山西區高中共同主辦「第六屆亞太裔傳統文化月慶典」，當地政要嘉賓紛紛到場站台以示支持。(記者劉偉／攝影)

由南澤西亞裔聯盟(AAASJ)與櫻桃山學區西區高中(Cherry Hill West High School)聯合主辦的「第六屆亞太裔傳統文化月慶典」，日前於新澤西州盛大舉行。活動吸引逾500位社區民眾、政府官員、教育界人士及30家亞裔商家齊聚一堂。

本屆慶典免費對外開放，以「文化、傳承、團結、參與」為主題。來自中國、菲律賓、日本、越南柬埔寨等不同族裔背景的藝術團體輪番登台，帶來多樣化的亞洲文化盛宴，包含費城腰鼓表演隊、櫻桃山華夏中文學校的舞蹈「石榴紅了」、柬埔寨紗巾舞、越南舞蹈「愛與怒」、日本傳統舞蹈及武術表演等，盡顯亞裔藝術魅力。

南澤西亞裔聯盟主席高霓致詞指出，5月同時也是猶太裔傳統文化月及心理健康關注月，這些紀念活動提醒了理解與包容的重要。她坦言，當前不少移民與少數族裔社區正面臨不確定性與焦慮，此活動正展現了亞裔群體發聲與參與的關鍵作用。

高霓表示，亞裔在教育、醫療、科技等各領域貢獻良多，社區的權益提升更有賴於投票、義工等持續的公民參與。隨後，她也向優秀學生Cindy Xu與Jason Pham頒發了高中生社會服務獎學金，並感謝12位理事及各大贊助機構的付出。

活動當天多位地方政要與社區領袖亦到場支持，包括櫻桃山市長Dave Fleisher、國會眾議員Donald Norcross助理Dailin Hackley、櫻桃山學區總監Dr. Morton，以及Jefferson Health East 主席 Aaron Chang等。

除舞台演出，現場另設有30多個涵蓋醫療健康、金融保險、美食烘焙與公益組織的展位，包含 Virtua Health、恆發超市等機構，交流氣氛熱烈。主辦方表示，期盼透過一年一度的慶典，讓主流社會深化了解亞裔文化與貢獻，並鼓勵年輕一代積極投身社區建設，攜手推動多元社會的包容與和諧。

高霓(右一)和理事會幹部Sally Tong(左一)向Cindy Xu(左二) ...
高霓(右一)和理事會幹部Sally Tong(左一)向Cindy Xu(左二) 、Jason Pham(右二)頒發「南澤西亞裔同盟高中生社會服務獎學金」。（記者劉偉/攝影）

櫻桃山高中學生在現場販售食品。（記者劉偉/攝影）
櫻桃山高中學生在現場販售食品。（記者劉偉/攝影）

費城腰鼓隊演出。（記者劉偉/攝影）
費城腰鼓隊演出。（記者劉偉/攝影）

世界金融集團也參與活動。（記者劉偉/攝影）
世界金融集團也參與活動。（記者劉偉/攝影）

30多個商家到現場支持。新州房地產經紀人、地產影片博主Melody邢(中)也參與...
30多個商家到現場支持。新州房地產經紀人、地產影片博主Melody邢(中)也參與盛會。（記者劉偉/攝影）

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