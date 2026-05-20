新州華音青少年合唱團6/7公演。(主辦方提供)

華音青少年合唱團將於6月7日(周六)下午6時30分，在新州 北部麥迪生市(Madison)朱爾大學(Drew University)的桃樂絲楊藝術中心(Dorothy Young Center for the Arts)舉辦第37屆年度音樂會公演，歡迎廣大音樂愛好者蒞臨欣賞。

藝術總監兼指揮林馨文將帶領團員演唱多首中外著名歌曲，並且穿插舞蹈與樂器表演。音樂會曲目豐富，不乏聽眾們耳熟能詳的中外歌曲，如外婆的澎湖灣、世界贈與我的、Heartbeat Rhythm、Laudamus Te等曲，並特邀真善美女聲合唱團獻唱「橄欖樹」等經典曲目。

音樂會地點：Dorthy Young Center for the Arts, Drew University(Lancaster Rd, Madison, NJ 07940)。

華音青少年合唱團於1989年創立，至今已有37年，旨在培養青年藉由音樂文化的認同與心靈的交流，在音樂藝術上茁壯成長，目前招收2-12年級學生，每周日下午4時30分，在李文斯頓佳壇教會Trinity Church (343 E. Cedar St., Livingston, NJ 07039)練唱，詳情可洽[email protected]。