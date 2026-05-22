繽紛童年2026小魚兒童畫展 本周登場

位於新澤西州中部麥塔城市的小魚畫室, 多年來致力於5-18歲的兒童美術教育, 並年年位可愛的孩子們舉辦兒童畫展. 今年將於5月21日起, 至6月13日止, 於麥塔城市公立圖書館一樓 (Metuchen Public Library Main Floor) 展出, 地址: 480 Middlesex Ave.(Rt. 27), Metuchen, NJ 08840. 歡迎各界蒞臨指教, 更希望爸爸媽媽爺爺奶奶公公婆婆, 帶著您的孩子, 一起來觀展!

本次參展約50名孩子, 所有作品皆是在畫室學習的成果, 內容多元包羅萬象, 有風景 靜物 人物 怪物 想像創作, 使用畫材含: 馬克筆 彩色鉛筆 水彩 壓克力顏料 油畫顏料等, 在素描紙 水彩紙 畫布上, 盡情揮灑, 展現他們的”繽紛童年” !!!

小魚畫室除了歡迎各位踴躍參觀外, 也歡迎各位參觀小魚位於麥塔城市主街上的教室. 小魚畫室一周開課五天, 來訪前請先預約!! 別忘了! 小魚畫室也提供新生一次免費試課的機會. 小魚畫室地址: 315 Main St., 2nd Floor, Metuchen, NJ08840聯絡電話732-985-8808, email: [email protected], 臉書:Little Fish Art Studio, 微信:littlefisharts