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中美文化協會Fun Day園遊會登場 展現僑界凝聚力

記者孫影真／新州報導
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梅山中文學校舞龍表演，由家長助陣演出。（記者孫影真／攝影）
梅山中文學校舞龍表演，由家長助陣演出。（記者孫影真／攝影）

中美文化協會(CACA)日前在 橋水市4H四健會中心隆重舉辦年度「Fun Day」園遊會。愛迪生、梅山、瑞谷等中文學校、CACA婦女會與FASCA義工團隊共同設攤，透過特色美食義賣、趣味遊戲及豐富的舞台表演，吸引眾多僑胞熱情參與，打造出歡樂溫馨的社區盛會。

僑務諮詢委員戴松昌與美東中文學校協會會長林美華均出席活動。戴松昌盛讚各組織準備的美食與舞台演出，充分展現社區的凝聚力與向心力。CACA會長李僑韋則指出，協會近年積極走入主流，如今年3月首度於Quaker Bridge Mall舉辦新春活動，中美合唱團近期更遠赴義大利參與國際競賽。為鼓勵青年學子，今年協會也特別設立獎項表揚優秀學生。

活動當天舉行了隆重的頒獎典禮。優秀學生獎由吳逸蘭、吳映林、黎逸朗及蘇威樂獲得；榮譽學生獎則頒發給李浩成、劉光儀、李泰成、林仁實、黃彥翔及廖宸緯。優秀學生代表吳逸蘭表示，這份榮譽將激勵她持續精進中文並傳承文化。

在服務義工表揚方面，獲獎者包括五校校長、婦女會會長黃淑慧，以及服務滿25年的陳淑齡、20年的林慧婷等多位資深優良教師，與殷尚傑、劉開乾等16名傑出義工。黃淑慧表示未來將持續投入公益與文化推廣；梅山中文學校校長吳靜也感謝CACA長期對中文教育與行政團隊的支持。

當天的舞台表演精彩絕倫，學生們輪番帶來舞獅、舞龍、舞旗、擂鼓、扯鈴、跳繩及民俗舞蹈，成人夢幻貓咪歌舞團也以帶動唱炒熱氣氛。李僑韋表示，愛迪生中校的邱秭琦受邀演出花式跳繩，期盼藉此推廣這項民俗運動。

美東中文學校協會會長林美華(右一)頒發榮譽學生獎。（記者孫影真／攝影）
美東中文學校協會會長林美華(右一)頒發榮譽學生獎。（記者孫影真／攝影）

愛迪生中文學校邱秭琦進行花式跳繩演出，表演精彩。（記者孫影真／攝影）
愛迪生中文學校邱秭琦進行花式跳繩演出，表演精彩。（記者孫影真／攝影）

夢幻貓咪歌舞團透過帶動唱炒熱現場氣氛，贏得觀眾熱烈掌聲。（記者孫影真／攝影）
夢幻貓咪歌舞團透過帶動唱炒熱現場氣氛，贏得觀眾熱烈掌聲。（記者孫影真／攝影）

梅山團隊20餘人帶來舞龍，民族舞，和扯鈴表演與經典台式剉冰。（記者孫影真／攝影）
梅山團隊20餘人帶來舞龍，民族舞，和扯鈴表演與經典台式剉冰。（記者孫影真／攝影）

僑務諮詢委員戴松昌(右一)頒發優秀學生獎。（記者孫影真／攝影）
僑務諮詢委員戴松昌(右一)頒發優秀學生獎。（記者孫影真／攝影）

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