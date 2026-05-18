眾院司法委員會 批費城高層檢警庇護犯罪移民

共和黨 主導的美眾議院司法委員會(House Judiciary Committee)指責費城高層執法官員透過庇護政策包庇犯罪移民 ，要求迅速交出大量的相關紀錄和信函；與川普總統結盟的共和黨人士藉此對費城政府無證居民規定提出更嚴厲批評。

費城若干無證居民規定令川普團隊不滿，尤其是限制與美國移民暨海關執法局(ICE )合作。

費城市議會上個月通過「ICE滾出去」(ICE Out)法案，旨在限制移民執法，本月8日是費城市長帕克(Cherelle L. Parker)簽署最後期限；帕克假如不採取任何行動，該法案將自動生效。

就在市長簽字期限屆滿前，眾議院司法委員會致函費城檢察官克拉斯納(Larry Krasner)、警察局長貝瑟(Kevin Bethel)和警長比拉爾(Rochelle Bilal)，指責他們阻撓聯邦移民執法。

委員會發出的每一封信都要求收信單位查閱與聯邦移民官員之間長達六年的移民通信紀錄。針對警長的要求更多，須查閱與若干維權組織如No ICE Philly、Juntos、CAIR Philadelphia、Asianrations和New Sanctuary Movement of Philadelphia等的通信紀錄。

川普政府持續與奉行庇護政策的城市、州府發生衝突，批評庇護政策損害美國民眾利益，威脅要削減聯邦撥款。

費城一直是聯邦打擊目標之一。白宮去年8月公佈一份已大幅刪減過的庇護城市名單，從500多城市降為35個，費城仍在列。

委員會也將矛頭指向維吉尼亞州，同樣要求州府官員提交六年文件和通信紀錄。

本屆國會2025年1月開始以來，委員會已對華盛頓州檢察官、維州費爾法克斯郡的州檢察官和警長都發出類似的質詢。

委員會在發給費城官員的信函中並未具體說明不配合調查將面臨哪些處罰。

眾院司法委員會主席喬丹(Jim Jordan)和移民小組委員會主席麥克林托克(Tom McClintock)表示，希望費城官員5月18日前回應。