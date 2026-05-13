羅伯屋强生大學醫院第四届“亞太裔傳統月社區健康日”活動成功舉辦 華人醫療服務在RWJUH推出“華裔女性肺癌掃描項目”

羅伯屋强生大學醫院，羅格斯醫學院及華人醫療服務於5月2日共同組織的 “第四届亞太裔傳統月大型社區健康日”活動在羅伯屋强生大學醫院中庭成功舉辦。今年參加活動的各社區民衆近200人，並得到了更多醫院不同部門，以及社區醫療團體的大力支持，尤其是有更多的醫生參與為大家提供了更多的健康咨詢和各項身體檢查。

本次亞太裔社區健康日活動（Asian American and Pacific Islander Heritage Month Community Wellness Day）由羅伯屋强生醫院，羅格斯醫學院，羅伯屋強生醫院社區健康推廣計劃（Community Health Promotion Program），華人醫療服務部及Asian BRG共同主辦。今年除了血壓，血糖檢測，身體指數等往年所有的常規健康檢查外，此外還包括家庭醫生，眼科醫生， 婦科醫生，以及醫學院學生及踐習醫生為此次活動提供了豐富的健康檢查及咨詢，還有乳癌，肺癌及其他癌症篩檢資訊，羅格斯大學醫學院的學生還提供心肺復蘇術的介紹。RWJUH醫院Your Health Kiosk 計劃也專門為社區展示了AI掃描提供電子健康咨詢。

華人醫療服務並在當天公佈了一項從去年10月即開始在美門醫院為廣大華裔女性提供的低劑量電腦斷層肺癌掃描篩檢計劃，該篩檢計劃今年5月1日正式在羅伯屋强生醫院啓動，為符合以下條件的華裔女性提供低劑量電腦斷層LDCT掃描。目前該掃描仍不在大多數保險公司承保範圍，而此項檢查是目前可以早期發現並治療肺癌的最佳方法。華人醫療服務在RWJBH醫院申請到的特殊項目計劃僅$56即可做該項檢查。

年齡在45-75 歲之間

從未吸菸或吸菸量少於 10 包年，且戒菸超過 15 年

有肺癌家族史，或在三等親内有肺癌家族史

今年的亞裔健康日活動得到百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）公司的大力支持，印度醫療服務部，全美精神健康联盟新泽西分部，聯合保險，家庭健康及生育門診，RWJ預防及治療中心， RWJ Trauma services ，Church in Piscataway，多家療養院，AARP，AREAA等很多醫療健康部門也都參加了當天的活動，Master Huang from Seeking Tail Chi，Paul from Rutgers Mason Gross School of Art，以及手繪和兒童游樂活動等都為社區提供豐富的醫療資源和服務。

相關掃描及咨詢，請聯係華人醫療服務部：732-923-5057或732-372-8550