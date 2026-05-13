費城亞美商業聯盟慶亞太裔月 朱楓、林應章獲表彰

大費城亞裔商業聯盟董事會成員接受費城市議員Jim Harrity(前左六)給聯盟的褒獎狀 。董事會主席David Oh(右八)以及華裔董事李琪(右一)，林永光(右四)和林應章(右五)等接受褒獎。（記者劉偉/攝影）

在美國建國250周年與亞太裔傳統月之際，費城 亞美商業聯盟(AABAGP)日前舉辦慶祝活動，除表彰亞太裔群體長期以來對美國社會發展所作出的貢獻，並推出豐富文藝演出。

當晚，費城華裔 社區領袖朱楓、林應章還共同收到由費城市員警總局局長Kevin J. Bethel簽發的嘉獎函，以表彰他們長期以來在社區服務、協助華人群體以及促進警民溝通方面所做出的貢獻。

亞美商業聯盟長期致力於推動亞裔 商業發展、促進文化交流以及加強社區合作。活動中，多位社區領袖與嘉賓回顧了亞裔移民在美國經濟、科技、教育及公共事務等領域的積極貢獻，並呼籲社會進一步重視多元文化價值，共同建設更加包容的社區環境。

林應章表示，嘉獎函中提及的許多經歷，如果沒有太太顏吾綺一直以來的理解、支持與陪伴，根本無法順利完成，他因此特別向妻子表達誠摯感謝。林應章說，能夠在新的土地上為華人同胞提供幫助、為社區盡一份綿薄之力，讓他感到十分驕傲與自豪。他表示，華人移民在美國奮鬥不易，但正因為大家彼此扶持、共同努力，才讓社區不斷成長，也讓更多主流社會看到華人的責任感與凝聚力。

多位與會嘉賓也提到，近年來亞裔在美國社會中的影響力持續提升。尤其是在費城地區，越來越多華裔積極參與公益、教育與社區事務，成為連接不同族群的重要橋樑。

亞美商業聯盟董事會主席David Oh在活動表示，今年適逢美國建國250周年紀念，亞裔社區的發展歷程同樣是美國歷史的重要組成部分。希望未來繼續加強亞裔社區與主流社會之間的交流合作。

大費城福建同鄉會會長楊道鋒、大費城連江同鄉會會長劉用武、美國梅洋同鄉會會長鄭經春、旅美科技協會會長鄭榮、美國福清同鄉會常務副會長余強、大費城華人餐館協會董事長葉友銘等華裔僑界領袖出席了慶典。

塔吉克斯坦的時裝表演。（記者劉偉/攝影）

費城市員警總局副局長Michael Cram（中）代表總局長為朱楓（左）、林應章（右）頒發嘉獎函。（記者劉偉/攝影）