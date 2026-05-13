72 Building Supplies費城盛大開業 中西融合 政商僑界 共襄盛舉

舞獅采青儀式。右3、4為董事長余強、陳秀雲伉儷，右11為總裁林華斌

春意盎然，嘉賓雲集。5月8日上午，位於費城的72建材公司（ 72 Building Supplies，下簡稱72）隆重舉行開業慶典暨剪綵儀式。來自賓州政界、商界、警界、僑界及亞裔社區近200位嘉賓齊聚現場，共同見證企業開啟發展的全新篇章。

現場鑼鼓喧天、氣氛熱烈。主辦方精心安排了軍鼓表演、傳統紅鼓、鞭炮儀式以及極具中華文化特色的舞獅採青表演，象徵企業鴻運開啟、生意興隆，現場洋溢著歡樂祥和的氛圍。

活動伊始，賓州華人僑團聯盟秘書長林應章代表主辦方向到場嘉賓表示熱烈歡迎，並感謝各界人士長期以來對72的支持。隨後，兩位主持人倪忠、高瓏格分別以中英文主持活動，向現場來賓介紹企業發展理念及慶典安排。

在熱烈掌聲中，舞獅採青儀式正式登場。祥獅騰躍、鑼鼓齊鳴，寓意企業事業興旺、財源廣進。多位政商僑界嘉賓受邀共同參與採青及剪綵，在全場倒數聲中，多位中外嘉賓手持金剪共同完成剪綵，霎時彩球齊飛、掌聲雷動，標誌著企業正式揚帆啟航。

出席當天活動的嘉賓包括費城第6區市議員Mike Driscoll、賓州參議員Tina Tartaglione、賓州177區州議員Joe Hohenstein、費城選舉委員會副主席Lisa Deeley，費城商業局生意服務部門經理Anya Chuyko，賓州州長亞裔事務委員會主席陳威及主任Razin Karu，費城警局25分局局長Stephen Bennis 及24分局

局長Christopher Bullick等政界及執法部門代表。此外，費城亞裔商業聯盟主席 David Oh、費城亞裔商會總裁兼CEO Khine Zaw Arthur、賓州華人僑團聯盟執行主席李東閩、協勝公會元老陳姿等各大華人社團僑界代表也到場祝賀。

致辭環節中，72董事長余強首先向各界來賓表示誠摯感謝。他說，72 落戶費城，不僅是企業發展歷程中的重要里程碑，更是深耕北美市場、服務當地建設的重要起點。他指出，建材行業不僅是經濟發展的基礎產業，更與城市建設及民眾生活息息相關。從基礎設施到家庭建設，每一步發展都離不開建材行業的支撐。72不僅是一份事業，更是一份責任與擔當，72會秉持「品質為本、誠信經營、服務至上」的理念，整合優質資源，為客戶提供專業、高品質的建材產品與服務，為當地經濟建設貢獻力量。

隨後，多位中西嘉賓分別發表致辭，對72的開業表示祝賀，高度評價亞裔企業在促進社區經濟發展、推動多元文化交流方面所發揮的重要作用。他們表示，近年來，亞裔企業在費城地區持續發展壯大，不僅帶動就業與商業活力，也為社區建設與族裔融合注入新的動力。72 的成立，將進一步促進區域建材供應與產業合作，為當地商業發展增添新活力。

72創始人兼總裁林華斌致答謝辭，感謝社會各界長期以來給予企業的關心與支持，並詳釋了72名稱的由來。他表示，企業未來將繼續堅持誠信經營理念，加強與社區及各界合作，共同推動企業穩健發展。

慶典結束後，主辦方安排了午餐交流及展廳參觀活動，眾嘉賓在現場合影留念，並深入瞭解企業產品展示與未來發展規劃。

當天的開業慶典，不僅展現了72立足費城、服務社區的發展願景，也體現了亞裔企業積極融入美國主流社會、推動地方經濟發展的責任與活力。