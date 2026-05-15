資深房產顧問王芳談從報稅季到購房季：資金規劃成為關鍵一環

隨著四月報稅季的結束，許多新澤西家庭開始重新審視自身財務狀況，為購房或置換計畫做準備。退稅收入、年度儲蓄以及資產配置調整，使五月成為啟動購房的重要時間節點。從市場經驗來看，資金規劃的清晰程度，往往直接決定購房決策的效率與成功率。

對於首次購房者而言，除了準備首付款外，還需全面評估後續支出，包括物業稅、房屋保險及日常維護成本。新澤西整體稅負相對較高，若缺乏前期規劃，容易在購房後產生持續的現金流壓力。因此，建立合理預算體系尤為關鍵。

而對於已有房產的家庭，則需要在“先賣後買”與“同步操作”之間做出平衡。這不僅涉及市場節奏判斷，也關係到資金流動性與風險控制。在當前市場逐步回暖的背景下，房地產已不僅是居住選擇，更是長期資產配置的重要組成部分。理性規劃資金，將成為決定成敗的關鍵因素。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2024卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1