我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

新州假報警電話暴增 警方和學校疲於奔命

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

新澤西州近來頻傳假報警事件(swatting)，掩蓋幕後黑手的手段也愈來愈高明，警方和學校疲於奔命卻苦無對策。

專門為學校提供安全培訓與服務的「教育工作者校園安全網路」(Educator’s School Safety Networks)數據顯示，2018至2023年間，全美假報警事件暴增546%。

新州深受其害。蒙茅斯郡(Monmouth County)、伯靈頓郡(Burlington County)各於3月9日、 4 月13日發生校園假報警事件，師生和家長驚慌不安而嚴陣以待，警方動員戒備，結果虛驚一場。

羅格斯大學(Rutgers University)研究校園安全的社會學副教授赫希菲爾德(Paul Hirschfield)說，全美假報現象見怪不怪，新州學校今春收到大量威脅顯得不尋常，一個月內或者一所學校發生20起假報事件，與全美趨勢不盡相同。

莫里斯頓(Moorestown)警方稱，所屬的伯靈頓郡4月13日出現跨學區威脅之前，當地學校已接到20多起假炸彈威脅電話。格洛斯特郡(Gloucester County)西德普特福德(West Deptford)學區內學校，今年春天短短幾周內也有三天收到匿名威脅。

西德普特福德學區總監吉斯蒙迪(Brian C. Gismondi)提到，這些威脅是席捲全美的危機，隨時可能襲擊任何社區；聯邦調查局(FBI)已針對一連串假報事件各展開獨立調查。

如今假報警威脅的手段比過去更複雜，再加上採用誘騙技術(spoofing technology)、社會工程(social engineering)和網路電話(VoIP)服務掩蓋來電真實位置，難以調查。

赫希菲爾德副教授解釋說，這些都是低成本犯罪，一旦掌握掩蓋來電來源的技術，就可頻繁打電話。

假報警一旦被起訴而定罪，可能遭嚴懲；不過，最終目標是預防並事先干預，尤其是在未成年人涉案時更是如此。

據稱，當局有大量調查技術可追蹤威脅源頭。但很多時候涉及未成年人、甚至有特殊需求的學生，導致訴訟決定變得複雜。每起事件的處罰方式輕重不一，有些學生只受到警告。

新澤西州 學區 新州 假報警 網路電話(VoIP)

上一則

紐約經文處偕費城台灣同鄉會 15日辦「行動領務」

下一則

刷卡費禁令遭聯邦攔阻 伊州小銀行陷困境

延伸閱讀

亞城警：764極端組織目標鎖定未成年人 誘騙恐嚇犯罪

亞城警：764極端組織目標鎖定未成年人 誘騙恐嚇犯罪
華生學校群組發槍照稱「要做大事」 父母收5萬罰單

華生學校群組發槍照稱「要做大事」 父母收5萬罰單
浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件
學習平台Canvas遇駭…要求學校談判 否則公開學生資料

學習平台Canvas遇駭…要求學校談判 否則公開學生資料

熱門新聞

密西西比州活動屋園區Gene's Mobile Home Supply許多房子，被龍捲風夷為平地。（美聯社）

龍捲風襲密西西比毀500屋17傷 她全家連嬰兒全被甩到屋外

2026-05-07 19:48
非裔男子小凱西·古德森(左)2020年12月去祖母家送餐的時候，遭白人警員傑森·米德(右)從背後連開六槍射殺。米德於7日被判重大過失殺人罪名成立。(美聯社)

俄州非裔男6年前探祖母遭警6彈射殺 過失殺人罪成

2026-05-08 20:33
新州聚居猶太社區的小鎮萊克伍德(Lakewood)，居民中位年齡才18.1歲。(Lakewood官方網站)

新州居民中位年齡40.1歲 「最年輕鎮」僅18.1歲

2026-05-04 02:15
4月30日夜間德州溫伯利市發生一起小型飛機墜毀於樹林內，機上五人全部罹難。(美聯社)

德州小飛機墜毀5人全罹難 居民聞巨響：以為後牆著火

2026-05-01 20:14
包括哈佛在內的多所知名大學均位於麻州波士頓地區，因此該區年輕人居多。(美聯社)

波士頓房價高逼走年輕人 26%想5年內搬走

2026-05-08 17:38
德州對休士頓「德愛月子護理中心」涉嫌「生育旅遊」提告。(截自法庭文件)

控助生育旅遊 德州告休士頓華人月子中心

2026-05-01 22:04

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡