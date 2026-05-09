新州假報警電話暴增 警方和學校疲於奔命

新澤西州 近來頻傳假報警 事件(swatting)，掩蓋幕後黑手的手段也愈來愈高明，警方和學校疲於奔命卻苦無對策。

專門為學校提供安全培訓與服務的「教育工作者校園安全網路」(Educator’s School Safety Networks)數據顯示，2018至2023年間，全美假報警事件暴增546%。

新州 深受其害。蒙茅斯郡(Monmouth County)、伯靈頓郡(Burlington County)各於3月9日、 4 月13日發生校園假報警事件，師生和家長驚慌不安而嚴陣以待，警方動員戒備，結果虛驚一場。

羅格斯大學(Rutgers University)研究校園安全的社會學副教授赫希菲爾德(Paul Hirschfield)說，全美假報現象見怪不怪，新州學校今春收到大量威脅顯得不尋常，一個月內或者一所學校發生20起假報事件，與全美趨勢不盡相同。

莫里斯頓(Moorestown)警方稱，所屬的伯靈頓郡4月13日出現跨學區 威脅之前，當地學校已接到20多起假炸彈威脅電話。格洛斯特郡(Gloucester County)西德普特福德(West Deptford)學區內學校，今年春天短短幾周內也有三天收到匿名威脅。

西德普特福德學區總監吉斯蒙迪(Brian C. Gismondi)提到，這些威脅是席捲全美的危機，隨時可能襲擊任何社區；聯邦調查局(FBI)已針對一連串假報事件各展開獨立調查。

如今假報警威脅的手段比過去更複雜，再加上採用誘騙技術(spoofing technology)、社會工程(social engineering)和網路電話(VoIP)服務掩蓋來電真實位置，難以調查。

赫希菲爾德副教授解釋說，這些都是低成本犯罪，一旦掌握掩蓋來電來源的技術，就可頻繁打電話。

假報警一旦被起訴而定罪，可能遭嚴懲；不過，最終目標是預防並事先干預，尤其是在未成年人涉案時更是如此。

據稱，當局有大量調查技術可追蹤威脅源頭。但很多時候涉及未成年人、甚至有特殊需求的學生，導致訴訟決定變得複雜。每起事件的處罰方式輕重不一，有些學生只受到警告。