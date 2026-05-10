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新州「台美線上學伴專案」圓滿結業

記者孫影真／新州報導
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「海外英語服務營領航計畫—台美線上學伴專案」成功打破地理限制，建立起深厚的文化橋...
「海外英語服務營領航計畫—台美線上學伴專案」成功打破地理限制，建立起深厚的文化橋樑。（網路會議）

僑務委員會「海外英語服務營領航計畫—台美線上學伴專案」日前舉行線上結業典禮，為期八周的新州雲端英語學習畫下圓滿句點。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如表示，學員們橫跨太平洋，建立了一個連接的橋樑，不只是語言的教學，最重要的是大家情感之間的聯繫與文化傳承。大紐約區計畫負責老師林美華則透過記錄影像展示學習歷程，她承諾將持續深耕青少年的未來。

亞裔未來基金會創辦人林映君表示，計畫從起念到落實，凝聚了師生與家長無數心血，而這段過程不僅提升孩子視野，更在人生經驗中注入了愛心與國際連結。

曾麒樺老師以FASCA導師、專案教師及家長的「三重身份」分享成果。她觀察到，紐約志工在備課過程中學習協作與管理，從學生身分成功轉化為富有耐心的小老師；而台灣學生則從初期的害羞，轉變為積極舉手互動，進步顯著。

志工代表Edison Lee、Justine Zheng分享，這段經歷學到了與他人協作、管理時間，以及有更多的耐心，同時讓他們與自身文化產生更深的連結。

參與計畫的台中瑞峰、彰化大村、屏東萬丹、南投原聲中小學皆表示獲益匪淺。大村國小主任相英指出，線上課程有效打破城鄉學習隔閡，未來將持續申請以嘉惠學子。瑞豐國小學生愷御的家長也提到，孩子從不敢開口到主動交流，這份國際經驗已轉化為孩子對世界的好奇與想像。

隨著線上交流圓滿落幕，兩地師生將在今夏於台灣舉行的「海外英語服務營」實體會面，讓這段跨國情誼在實體互動中延續發光。

「海外英語服務營領航計畫—台美線上學伴專案」成功打破地理限制，建立起深厚的文化橋...
「海外英語服務營領航計畫—台美線上學伴專案」成功打破地理限制，建立起深厚的文化橋樑。（網路會議）

「海外英語服務營領航計畫—台美線上學伴專案」成功打破地理限制，建立起深厚的文化橋...
「海外英語服務營領航計畫—台美線上學伴專案」成功打破地理限制，建立起深厚的文化橋樑。（網路會議）

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