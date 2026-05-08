新州亞太裔傳統月音樂會 萊德大學5月9日登場

第五屆亞裔 美國人和太平洋島民傳統月(APPI)音樂會，將於5月9日(周六)晚七時在萊德大學吉爾教堂舉行。

這次盛會繼續由威斯敏斯特合唱學院(Westminster Choir College)教授Tim Urban策畫，參與表演的教職員包括來至台灣的鋼琴導師劉芳婷和邱怡正、韓裔 女鋼琴家金鄭恩朱和張冰冰。特別嘉賓包括五弦中提琴手楊璟、聲楽家胡薇薇及其總監的新州 愛樂合唱團 、男中音金恩國和來至羅格斯大學音樂系的弦楽四重奏學生。

節目內容包括黃友棅的楓橋夜泊、劉雪庵的红豆詞、黃海懷的賽馬、鼓浪嶼之波、蕭泰然作品五十節慶、小提琴及作曲家Takuya Horiuchi田舍道的世界首演Inakamichi (Provincial Path) 、阿里郎鋼琴變奏曲、馬來西亞混合曲、合唱曲“青春舞曲”、陳怡改編的茉莉花，以及大鱼六手聯彈及苗寨的節日四手聯彈等。

音樂會免費。地址： Gill Chapel，Rider University Campus, 2083 Lawrenceville Road, Lawrenceville, NJ 08648。