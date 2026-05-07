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生活成本上升… 費城全職員工薪資 過半入不敷出

編譯周芳苑／綜合報導
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由於生活成本節節上升，薪資暨勞動管理軟體供應商Dayforce最新報告顯示，包括11個郡在內的費城地區全職員工當中，2025年僅44.3%所賺薪資足以維持生計，過半全職人士入不敷出。

根據Dayforce調查，2021年費城全職員工薪資足以維持生計的比率為54.7%，五年內明顯降低。

根據生活工資研究所(Living Wage Institute)統計，費城一個2成人、2兒童家庭足可維持生計的平均工資為每小時32.88元； Dayforce以該統計資料裡各郡足可維持生計的工資數據為基礎，與當地不計名薪資數據以及美國勞工統計局資訊進行比對。

費城全職薪資足以維持生計的比例下降與全國趨勢一致，但降幅略大。全美去年僅50.7%全職員工獲得足以維持生計的工資，低於2021年的55.8%。

全美數據反映種族差異。60.4%白人、57.5%亞裔全職員工去年獲得足可維持生計的工資，拉丁裔、黑人分別為33.3%和31.2%。男性58.7%全職員工薪資可維持生計，高於女性的43.7%。

這份報告所涵蓋全美五都會區中，費城全職員工無法支應基本需求的員工比例降幅最大，這些需求包括交通、住房、食品和醫療保健。

生活工資研究所聯合創辦人瓦古爾 (Kavya Vaghul)說，疫情期間，計時工作者和第一線工人薪資調漲，縮小了工人收入與生活成本間的差距，但其效益已因生活成本不斷上漲而被抵消。

瓦古爾表示，2021年以來，費城和賓州的住房、托兒和醫療保健成本都大漲，光是醫療保健成本便飆漲50%以上。另據媒體報導，受到一聯邦激勵計畫結束所影響，賓州約7萬居民難以負擔保險費而退出官方健保市集「Pennie plan」；此外，費城越來越多家庭三分之一以上收入用來付房租、兩個孩子的托兒費超過房租。

零售、護理、餐飲和旅館業的計時員工比例很高，收入較低，更難維持生計。

45至54歲勞工獲得維持生計工資的比率最高，也僅佔61.1%。

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