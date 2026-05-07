我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有這幾款蘋果iPhone 每台最高將獲賠95元

免噴藥 廚房1常見食材驅趕果蠅超有效

新州小鎮耗資18億AI數據中心明年落成 居民反彈喊停建

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
CoreWeave在北美和歐洲有30多個資料中心，主要客戶包括微軟、Meta和O...
CoreWeave在北美和歐洲有30多個資料中心，主要客戶包括微軟、Meta和OpenAI。(CoreWeave官方臉書)

新澤西州聯合郡(Union County)即將有耗資18億元的人工智慧(AI)資料中心進駐，當地居民毫不知情，近來得知耗費大量能源的新建築將蓋在僅有2平方哩面積的社區後強烈反對。

這座AI資料中心落腳肯尼爾沃思(Kenilworth)，原為默克製藥(Merck)總部；整座中心佔地近40萬平方呎，距紐約市不到20哩。

資料中心去年9月已開工，預訂2027年初全面營運。小鎮8500名居民一直被蒙在鼓裡，最近幾週，該中心選址的擔憂開始在網路和社區論壇上流傳，大家才知道有興建計畫。

住在離資料中心預定地幾分鐘路程的22歲居民潘諾(Jordan Panno)發起請願活動，呼籲停止興建；截至28日已有4000多人簽名。

主導資料中心的雲端運算公司CoreWeave發言人表示，該公司興建資料中心是對社區投資，將支持長期經濟發展。

人工智慧資料中心要消耗大量運算能力、電力和水資源，需要數百萬加侖水來冷卻系統、並已在某些地區導致電價不斷上漲。

新資料中心全面營運後，耗電量恐達250兆瓦，相當於20萬戶家庭用電量。

新州前州長墨菲(Phil Murphy)2024年7月簽署法令後催生新方案，旨在吸引人工智慧公司和資料中心落腳新州。

新州經濟發展廰(Economic Development Authority)稱， CoreWeave公司去年11月獲批2.5億元稅收抵免；根據協議，該公司必須在新州至少運作10年。

CoreWeave在北美和歐洲有30多個資料中心，主要客戶包括微軟、Meta和OpenAI。

肯尼爾沃思規畫委員會(Kenilworth Planning Board)去年5月一致批准該資料中心，投票前無公眾發言；計畫將既有實驗室大樓改建為全天候運轉的資料中心，配備數十台發電機和冷卻裝置。

默克藥廠在資料中心所在地運作十來年後，2021年出售，CoreWeave斥資3.22億元收購部份土地。

肯尼爾沃思市長卡洛維奇(Linda Karlovitch)辯稱，默克離開後，就業和稅收出現大缺口， CoreWeave以具體計畫填補空白。

新澤西州 紐約市 新州

上一則

新州中校協會歌唱賽 21生展現華語音樂實力

下一則

生活成本上升… 費城全職員工薪資 過半入不敷出

延伸閱讀

資料中心瘋建 民眾拒埋單

資料中心瘋建 民眾拒埋單
公眾高度憂慮 西雅圖暫停建資料中心

公眾高度憂慮 西雅圖暫停建資料中心
AI資本支出飆上7250億美元 4巨頭續砸錢豪賭基礎建設

AI資本支出飆上7250億美元 4巨頭續砸錢豪賭基礎建設
朋地山擬建資料中心 居民促暫緩審議

朋地山擬建資料中心 居民促暫緩審議

熱門新聞

一名華人婦女林淑萍(Seok Pheng Lim，音譯)曾於2017年將這張照片傳送給一名位於墨西哥的華裔接頭人。該照片旨在證明販毒集團的信差已將34萬元現金，成功交付給一名位於紐約的洗錢組織成員。(美國聯邦法院證物)

效率高收費低 華裔洗錢組織淪墨國毒梟新寵 芝華男認罪

2026-04-30 10:01
新州聚居猶太社區的小鎮萊克伍德(Lakewood)，居民中位年齡才18.1歲。(Lakewood官方網站)

新州居民中位年齡40.1歲 「最年輕鎮」僅18.1歲

2026-05-04 02:15
4月30日夜間德州溫伯利市發生一起小型飛機墜毀於樹林內，機上五人全部罹難。(美聯社)

德州小飛機墜毀5人全罹難 居民聞巨響：以為後牆著火

2026-05-01 20:14
德州對休士頓「德愛月子護理中心」涉嫌「生育旅遊」提告。(截自法庭文件)

控助生育旅遊 德州告休士頓華人月子中心

2026-05-01 22:04
一名華人婦女林淑萍(Seok Pheng Lim，音譯)曾於2017年將這張照片傳送給一名位於墨西哥的華裔接頭人。該照片旨在證明販毒集團的信差已將34萬元現金，成功交付給一名位於紐約的洗錢組織成員。(美國聯邦法院證物)

效率高、收費低 華裔洗錢組織淪毒梟新寵 芝華男認罪

2026-05-01 02:15
倫敦是許多人嚮往的旅遊目的地。(美聯社)

旅行社破產 新州足球隊倫敦行恐損失12萬

2026-05-01 17:59

超人氣

更多 >
有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元
美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人
洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文

洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文
一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵

一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵
美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁