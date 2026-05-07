新州小鎮耗資18億AI數據中心明年落成 居民反彈喊停建

CoreWeave在北美和歐洲有30多個資料中心，主要客戶包括微軟、Meta和OpenAI。(CoreWeave官方臉書)

新澤西州 聯合郡(Union County)即將有耗資18億元的人工智慧(AI)資料中心進駐，當地居民毫不知情，近來得知耗費大量能源的新建築將蓋在僅有2平方哩面積的社區後強烈反對。

這座AI資料中心落腳肯尼爾沃思(Kenilworth)，原為默克製藥(Merck)總部；整座中心佔地近40萬平方呎，距紐約市 不到20哩。

資料中心去年9月已開工，預訂2027年初全面營運。小鎮8500名居民一直被蒙在鼓裡，最近幾週，該中心選址的擔憂開始在網路和社區論壇上流傳，大家才知道有興建計畫。

住在離資料中心預定地幾分鐘路程的22歲居民潘諾(Jordan Panno)發起請願活動，呼籲停止興建；截至28日已有4000多人簽名。

主導資料中心的雲端運算公司CoreWeave發言人表示，該公司興建資料中心是對社區投資，將支持長期經濟發展。

人工智慧資料中心要消耗大量運算能力、電力和水資源，需要數百萬加侖水來冷卻系統、並已在某些地區導致電價不斷上漲。

新資料中心全面營運後，耗電量恐達250兆瓦，相當於20萬戶家庭用電量。

新州 前州長墨菲(Phil Murphy)2024年7月簽署法令後催生新方案，旨在吸引人工智慧公司和資料中心落腳新州。

新州經濟發展廰(Economic Development Authority)稱， CoreWeave公司去年11月獲批2.5億元稅收抵免；根據協議，該公司必須在新州至少運作10年。

CoreWeave在北美和歐洲有30多個資料中心，主要客戶包括微軟、Meta和OpenAI。

肯尼爾沃思規畫委員會(Kenilworth Planning Board)去年5月一致批准該資料中心，投票前無公眾發言；計畫將既有實驗室大樓改建為全天候運轉的資料中心，配備數十台發電機和冷卻裝置。

默克藥廠在資料中心所在地運作十來年後，2021年出售，CoreWeave斥資3.22億元收購部份土地。

肯尼爾沃思市長卡洛維奇(Linda Karlovitch)辯稱，默克離開後，就業和稅收出現大缺口， CoreWeave以具體計畫填補空白。