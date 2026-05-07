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新州中校協會歌唱賽 21生展現華語音樂實力

記者孫影真／新州報導
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北部慈濟、中部慈濟、梅山及愛迪生四校共21名學生報名，賽者展現國台雙語能力，現場...
北部慈濟、中部慈濟、梅山及愛迪生四校共21名學生報名，賽者展現國台雙語能力，現場氣氛熱烈。（記者孫影真／攝影）

為推廣華語音樂文化、提供歌唱愛好者展現才華的舞台，並促進音樂交流與發展，新澤西中文學校協會日前在愛迪生中校舉行「2026年校際歌唱比賽」。本次活動吸引北部慈濟、中部慈濟、梅山及愛迪生四校，共21名學生報名參加，並依高、中、低年級分組競賽，賽者展現國台雙語能力，現場氣氛熱烈。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如致詞時肯定學生對華語歌唱的熱情，她並鼓勵學生持續精進歌唱技巧，未來挑戰僑務委員會主辦的「全球僑校及僑生歌唱大賽」，為自己與社區爭取榮耀。

新澤西中文學校協會會長戴松昌表示，該項歌唱比賽自2008年創辦以來，已邁入第18年，學生中文能力顯著提升，並展現高度自主學習精神，能依個人喜好選擇曲目。僑務諮詢委員林映君亦親臨現場，為參賽學生加油打氣。

七名評審呂如芬、蘇任弘、李僑韋、楊文篪、楊徽蘋、李櫻鶯、與孫影真稱讚賽者表現有進步，並於賽後講評，其中，楊徽蘋針對高年級提出三項歌唱基本功，包括以腹式呼吸作為發聲動力、打開軟口蓋優化發音，以及靈活運用胸腔、鼻腔與頭腔共鳴。

本次比賽評分標準中，中文表現占30%，參賽者在詞彙掌握與歌曲詮釋方面表現優異，充分展現新州僑校長期深耕語文教育的成果。高年級組競爭尤為激烈，最終由北部慈濟梁芷晴(Emma Leung)以[「台灣的心跳聲」榮獲冠軍。梅山吳逸籣(Evelyn Wu)、董昱澤(Logan Tung)並列第二。

中、低年級組方面，中年級組第一名為梅山董紜寬(Jeremy Tung)。低年級組第一名為愛迪生陳劭以(Madeleine Chern)，演唱「台北的天空」奪冠。

評審使用手提電腦現場計分，計分快速正確。（記者孫影真／攝影）
評審使用手提電腦現場計分，計分快速正確。（記者孫影真／攝影）

年紀最小的參賽者濱坂恆舜（Max Hamasaka）聲音清亮討喜，收穫無數掌聲。...
年紀最小的參賽者濱坂恆舜（Max Hamasaka）聲音清亮討喜，收穫無數掌聲。（記者孫影真／攝影）

低年級組由紐約華僑文教服務中心主任王怡如頒獎，第一名陳劭以（左三）、第二名房曼莎...
低年級組由紐約華僑文教服務中心主任王怡如頒獎，第一名陳劭以（左三）、第二名房曼莎（右一），第三名梁語宸（左一）。（記者孫影真／攝影）

董紜寬選唱〈天公仔〉，以流利的國臺語雙聲呈現豐富詞彙，令評審倍感驚艷。（記者孫影...
董紜寬選唱〈天公仔〉，以流利的國臺語雙聲呈現豐富詞彙，令評審倍感驚艷。（記者孫影真／攝影）

中年級組由新澤西中文學校協會會長戴松昌（左一）頒獎，得獎者李娜莉（左二起）、董紜...
中年級組由新澤西中文學校協會會長戴松昌（左一）頒獎，得獎者李娜莉（左二起）、董紜寬、、莊慕崙、與梅山中文學校校長吳靜（右一）。（記者孫影真／攝影）

高年級組由僑務諮詢委員林映君（右一）頒獎，得獎者孫忻然（左起）、吳逸籣、梁芷晴、...
高年級組由僑務諮詢委員林映君（右一）頒獎，得獎者孫忻然（左起）、吳逸籣、梁芷晴、董昱澤、魯茂平。（記者孫影真／攝影）

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