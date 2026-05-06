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新州民俗文化種子在地研習班 迴響熱烈

記者孫影真／新州報導
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宮扇成品展示，讓駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢(宮扇左)與紐約華僑文教服務...
宮扇成品展示，讓駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢(宮扇左)與紐約華僑文教服務中心主任王怡如(宮扇右)讚不絕口。（記者孫影真／攝影）

新澤西地區民俗文化種子在地研習班日前在橋水市四健會中心(Somerset County 4H Center)開課，吸引超過50名學員熱情參與。研習班主任張淑娟籌畫課程秉持「做中學」理念，希望透過台灣庶民美食車輪餅製作與宮廷扇撕畫藝術，將傳統智慧融入現代生活，讓文化傳承更有感。

讓駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢與紐約華僑文教服務中心主任王怡如出席鼓勵學員；王怡如表示，透過「撕畫宮扇」的製作，帶領大家領會東方繪畫的雅致，還有梁漢廷老師製作的「車輪餅」，不僅是對傳統點心的復刻，更是一份凝聚情感與家鄉記憶的溫度。

張淑娟表示，本次文化培訓報名人數超過50人，反應相當熱烈，也顯示大眾對於傳統文化課程的高度興趣。在車輪餅實作環節，她親自準備紅豆、綠豆、奶黃、芋泥及香菇蘿蔔絲五種道地餡料，確保品質與風味上都能貼近傳統。

宮廷扇撕畫課程，學員利用撕紙拼貼進行創作，從構圖設計到層次堆疊，將彩色棉紙化為立體生動的圖案，每一件完成的扇面作品皆獨具特色，不僅呈現個人創意，也融合了文化元素。

新澤西中文學校協會會長戴松昌讚賞宮扇撕畫創作的層次分明、與立體生動，令人愛不釋手﹔而FASCA普林斯頓分會諮詢老師劉超琦則喜歡外皮酥脆、內餡飽滿的車輪餅。

兩名男老師出色的宮扇成品令人驚艷。（記者孫影真／攝影）
兩名男老師出色的宮扇成品令人驚艷。（記者孫影真／攝影）

新澤西地區民俗文化種子在地研習班參與熱烈。（記者孫影真／攝影）
新澤西地區民俗文化種子在地研習班參與熱烈。（記者孫影真／攝影）

：文化種子老師梁漢廷製作的「車輪餅」，不僅是對傳統點心的復刻，更是一份凝聚情感與...
：文化種子老師梁漢廷製作的「車輪餅」，不僅是對傳統點心的復刻，更是一份凝聚情感與家鄉記憶的溫度。（記者孫影真／攝影）

海外青年文化大使協會（FASCA）學員每次培訓都踴躍出席，對於不同的文化手藝躍躍...
海外青年文化大使協會（FASCA）學員每次培訓都踴躍出席，對於不同的文化手藝躍躍欲試。（記者孫影真／攝影）

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