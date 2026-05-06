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新州李文斯頓何曉珊、高艾溪 獲傑出女性獎

記者劉偉／新州報導
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李文斯頓市政府、市議會給獲獎者頒獎。市議員Michael M. Vieira(左...
李文斯頓市政府、市議會給獲獎者頒獎。市議員Michael M. Vieira(左起)、獲獎者何曉珊、Carmen Michael、 市長Shawn R. Klein、獲獎者Vineeta Khanna、獲獎者高艾溪、副市長Ketan K. Bhuptani、市議員Edward Meinhardt、市議員Alfred M.Anthony。（李文斯頓華協提供）

新澤西李文斯頓市多元化與包容委員會(The Livingston Committee for Diversity and Inclusion)日前頒發2026年傑出女性(Inspiring Women of Livingston 2026)，在五類獲獎者，有兩位華裔獲此殊榮，分別是李文斯頓華協會長何曉姍和李文斯頓11年級學生，校機器人隊隊長和火箭俱樂部隊長高艾溪。

何曉珊榮獲文化藝術類表彰，高艾溪則獲得青年類榮譽，她們不僅收到了來自市政府的表彰，也獲得了州議員辦公室頒發的褒獎證書。

何曉珊來自中國四川成都，電子科技大學畢業，伊利諾理工學院電腦科學博士。曾任職高盛(Goldman Sachs)和Google。2024年當選李文斯頓華協會長。也是李文斯頓 AAPI 野餐會) 共同主席，成功策畫並組織過全市規模的亞裔文化慶典，促進多元族裔融合。她主導中國文化日及豐收音樂會。聯合創立LMCPA，推動亞裔歷史進入新州K-12教材，並為全市學校捐贈亞裔主題圖書。

她表示，這次獲獎不僅是個人榮耀，更是華人社區共同努力與持續付出的體現。

高艾溪積極組織、參與社區工作，她也是非營利組織「啟明學苑」的創始人。她擔任Civil Air Patrol第73分隊副指揮官，並在華夏李文斯頓中文學校擔任演講辯論班和機器人班的義工教師。自七年級起，她便在Teaching 4 Charity擔任助教。自2023年開始，她利用暑期時間開設演講與辯論課程，啟蒙低年級學生。她更組織了30多名志願者創辦學術夏令營，並將全部收入捐贈給多家本地機構，包括警察局、華人協會、中文學校等。

連續多年獲得總統義工金獎的她，還以優異成績，獲得飛行學校全額獎學金，即將開啟私人飛行執照的學習之旅，逐步實現她的飛行夢想。她的母親王丹今年參選市議員。母女在李文斯頓均積極貢獻。

李文斯頓華人協會祝賀何曉珊獲獎。（李文斯頓華協提供）
李文斯頓華人協會祝賀何曉珊獲獎。（李文斯頓華協提供）

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