大費城華人餐館協會成立21週年慶暨新職員就職典禮

各界中西政要與餐館協會職員合影

5月3日，大費城華人餐館協會（下簡稱“協會”）成立廿一週年慶典暨第八屆新職員就職典禮，在華埠東方明珠酒樓舉行。中國駐紐約總領館領事向裕韜、榮頂，來自政商各界、僑團代表及餐飲業同仁500多人齊聚一堂，東方明珠內春意盎然、賓朋滿座，眾人共同見證費城中餐業蓬勃發展的輝煌時刻。

雄壯的中美兩國國歌拉開了慶典活動的帷幕。董事長葉友銘致歡迎辭，回顧了協會成立21年來的發展歷程。他表示，協會始終秉持團結服務會員、促進交流的宗旨，在維護行業權益、提升中餐宣傳、推動社區發展等方面發揮了積極作用。特別是在疫情期間，會員與各界攜手共克時艱，鍛鍊了華人餐飲業者的堅韌與頑強。

接著新任會長楊忠瑞致辭，感謝會員們的信任，推舉其擔任新一屆會長。在這燈火輝煌、鄉情融融的美好時刻，謹代表新一屆職員，向多年來一直關心支持協會發展的各位政要、各僑團領袖，以及各位風雨同舟的會員，致以最誠摯的謝意！回望廿一年前，在「守望相助、抱團取暖」的星星之火中，餐館協會應運而生。廿一年春秋更迭，數千日夜砥礪前行，曾經的星辰之火已然燎原。最讓每一位會員引以為豪、也載入費城華人史冊的，是協會首開先河，成功起訴市政府，正式撤銷了針對外賣餐館的歧視性「宵禁法案」，從曾經飽受困擾，到現在能夠為自己發聲，歷盡艱辛的維權之戰最終以勝利告終，它證明瞭一個真理：只要團結起來，勇敢發聲，就沒有爭取不到的公平和正義！協會21年一路走來的成就太多，我們促進警民合作，組織大量會員長期參與各員警分局的例行會議，與警方和社區建立了良好的互動關係。疫情期間協會採購防疫物資贈送給社區鄰裡，感恩節向低收入家庭派發火雞和紅包、聖誕節向孩子們贈送禮品與中華傳統文化書畫。組織參加「反暴力、要安全」的維權大遊行，為廣大華裔餐飲業主的合法權益奔走呼號。協會舉辦健康飲食論壇，努力提升行業形象，讓廣大費城市民知道，中餐館不僅僅是提供美味的地方，更是熱心公益、關心社區、融入主流社會的積極力量！未來將繼續加強會員服務、拓展對外交流、推動餐飲創新，進一步提升協會的凝聚力與影響力。

已擔任8年會長的朱楓致卸任辭，表示協會不僅是一個行業組織，更是服務社區、連接社會、傳遞溫暖的平臺。所取得成績的背後，是各位會員默默耕耘、全體同仁嘔心瀝血、精誠合作的成果。大家用21年的堅守與奉獻，夯實了今天的耕耘根基。展望未來，長江後浪推前浪，期待更多的有志年輕一代加入，一起為社會貢獻力量。

中國駐紐約總領事館領事向裕韜、賓州州議員Jared Solomon、賓州州長亞裔委員會主任Razin Karu、賓州州議員Antony Bellmon、費城亞美商會會長David Oh、賓州華人僑團聯盟執行主席丁彬彬、秘書長林應章，美洲協勝公會元老陳姿、協會總顧問盧統雲等分別致辭，對協會成立21週年表示祝賀，並高度評價協會長期以來在促進中美民間交流、服務社區經濟發展方面所做出的貢獻。他們表示，華人餐飲業不僅是中華文化的重要載體，也是促進多元文化融合的重要橋梁，希望協會在新一屆團隊的帶領下再創佳績。

執行會長盧統設致答謝辭，表示站在成立21週年這一承前啓後的時刻，第八屆職員接過這根接力棒，上面有沈甸甸的責任與無盡的熱忱。會員將繼承優秀傳統，繼續團結凝聚華人僑胞力量，在推廣餐飲文化、服務社區、促進中美民間友好等多方面發揮更大的橋梁紐帶作用。

在中領館領事鑒證下，新舊領導班子進行印鑒交接。林應章領誓，全體新屆職員宣誓就職，承諾將凝聚行業力量，推動費城地區華人餐飲業邁向更高水準。Antony Bellmon向協會頒發了賓州州議會賀函，協會向各界人士及贊助商頒發了感謝匾。

文藝表演環節精彩紛呈，掌聲不斷，費城婦女聯合會、五一、歡樂舞蹈隊獻上精彩舞蹈，與會嘉賓熱烈互動，共敘情誼。慶典由倪忠、楊笑笑主持。