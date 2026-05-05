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賓州2靈媒詐60萬元 涉竊盜將受審

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州詹金鎮(Jenkintown)41歲女子馬克斯(Gina Marks)、53歲男子尼克拉斯(Steve Nicklas)自稱靈媒並提供超自然儀式服務，誘騙兩名求助女性向他們寄送現金和奢侈品，涉嫌竊盜60萬元，在法院出庭受審

原告是兩名蒙哥馬利郡(Montgomery County)女性，遇到人生低谷，向自稱會通靈的一男一女尋求指引。

兩名原告日前出庭作證稱，馬克斯、尼克拉斯並未提供任何幫助，反而誘騙她們交出總計60萬元的現金和奢侈品；她們後來試圖要回物品，遭威脅勒索。

原告之一在尼克拉斯的預審聽證會上稱，她被告知前妻正遭黑魔法侵害，生命受威脅，她深愛妻子和家人，覺得必須和他們合作。

地區法官馬登(R. Emmett Madden)駁回對尼克拉斯敲詐勒索和非法所得交易等四項指控，而以盜竊及相關罪行提訴訟。

尼克拉斯的情婦兼工作夥伴馬克思放棄預審，將接受郡法官審判。

馬克思先前曾在佛羅里達和馬里蘭州因類似欺詐被定罪，其中一案是揚言為客戶驅除詛咒而竊取34萬元。

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