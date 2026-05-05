新州學前計畫花12億 人均花費全美最高

美國國家幼兒教育研究所(National Institute of Early Education Research)最新年度報告顯示，新澤西州 2024-2025學年度學前教育計畫支出達12.3億元，排名第三，平均每個小孩的人均支出則居全美各州之冠。

報告稱，2024-2025學年度新州 學前教育計畫支出較前一年增加1億餘元，每個學前兒童的支出為1萬8848元。

全美各州當中，新州學前兒童人均支出領先；華盛頓特區人均支出更高，達2萬7354元。

華盛頓特區超過80%的3、4歲兒童都參加公立學前教育計畫；新州參加比例只有31%。

全美共有三州去年學前教育支出總額超過10億元，依序是加州41億元、新州12億餘元、紐約州 10億元。

新州超過6.5萬名3、4歲兒童參加公立學前教育計畫。

美國國家幼兒教育研究所有10項衡量學前教育成功的指標，新州9項達標，包括師生比例、課程設置以及教師的專業學前培訓。

新州3歲兒童入學率位居全美第二。

報告的主要作者弗里德曼-克勞斯(Allison Friedman-Krauss)說，新州學前教育計畫一直是其他州的典範。除10項指標中9項達標，另外還採行學前教師薪酬比照與公校教師、小班授課、每天至少6小時及兩年的學前教育計畫。

新州去年學前教育支出增加與時任州長墨菲(Phil Murphy)繼續讓更多學區推行免費學前教育息息相關。

報告稱，去年全美各州資助的學前教育入學人數增至180萬，佔4歲、3歲兒童總數的比例各37%、10%；總人數增加4.4萬人，增幅小於前一年度，而且各州學前教育普及程度極不均衡，有些州甚至退步。

目前沒有一個州強制要求兒童上學前班，而且僅部分城市和州可確保所有4歲兒童接受學前教育。

各州學前教育資源分配不平衡易加劇社會不平等，僅富裕家庭負擔徥起私立幼兒園學費。美國兒童保育協會(Child Care Aware of America)數據顯示，私立托兒中心2024年4歲兒童平均每年學費超過1萬2000元。