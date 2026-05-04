限制ICE行動 費城通過7項法令 堪稱全美最強硬

費城市議會剛通過限制美國移民暨海關執法局(ICE)行動的七項法令、堪稱全美最強硬；已提交給向來對移民問題保持低調的市長。

這七項法令日前獲費城市議會批准，費城將成為抵制川普 總統(Donald Trump)全美掃蕩移民行動的先鋒。

法案由進步派市議員布魯克斯(Kendra Brooks) 、蘭道(Rue Landau)共同提出，重點包括禁止執法人員戴口罩掩蓋身份、禁止聯邦當局將市政財產用作移民執法的集結地或處理區，並且將費城長期以來作為「庇護城市」(sanctuary city)的地位正式納入。

布魯克斯是工薪家庭黨(Working Families Party)成員。她說，這些提案得到數十個社區組織支持，他們希望看到費城政府以行動因應ICE帶給社區的暴力和恐懼。

議員們以16比1票數壓倒性通過多數提案後，手舉「ICE滾出費城」標語的支持者爆出熱烈掌聲。市議會唯一共和黨 議員奧尼爾(Brian O’Neill)投反對票。民主黨 議員德里斯科爾(Mike Driscoll)也對其中兩項提案投反對票，包括禁止執法人員戴口罩、阻止執法人員進入娛樂中心等安全社區場所的非公共區域，主要是因為對地方和聯邦機構間的權力分立等法律議題擔憂。

新通過的法令有限制ICE行動的最強硬措施，恐使費城成為全國移民問題討論的焦點。民主黨市長帕克(Cherelle L. Parker)幾個月來一直試圖避免這種情況，她維持費城前幾任市長對移民友好的政策，但很少談及移民問題、也少與川普衝突。

市府官員作證稱，新通過的法案某些條款可能有法律問題，但市府不會阻撓已獲市議會多數成員支持的提案。

法案已提報給帕克，市長可簽署生效、未經簽署而自動生效或者予以否決。帕克迄今未曾否決任何法案。

七法令中的一項措施其實在費城行之有年，就是長期不配合ICE拘留請求，前市長肯尼(Jim Kenney)2016年便透過行政命令確立，正因如此，費城被普遍視為庇護城市。