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新州居民中位年齡40.1歲 「最年輕鎮」僅18.1歲

編譯周芳苑／綜合報導
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新州聚居猶太社區的小鎮萊克伍德(Lakewood)，居民中位年齡才18.1歲。(...
新州聚居猶太社區的小鎮萊克伍德(Lakewood)，居民中位年齡才18.1歲。(Lakewood官方網站)

最新的人口普查(Census)數據顯示，2024年，新澤西州居民中位年齡為40.1歲，較全美高，州內有大規模猶太社區的小鎮萊克伍德(Lakewood)中位年齡才18.1歲，甚至不到法定飲酒年齡。

位於海洋郡(Ocean County)的萊克伍德是新州最大猶太社區之一，不僅是新州最年輕的小鎮，也是全美第二年輕城鎮。

如果以整個新澤西州來看，中位年齡40.1歲高於全美的38.9歲。

同樣擁有大量猶太人口的紐約州棕櫚樹鎮(Palm Tree)是全美國最年輕的小鎮，中位年齡僅15.7歲。

榮登新州最年輕小鎮的萊克伍德人口快速成長，擁有14.2萬人，是正統猶太社區的重鎮；根據2024年人口普查估計，該鎮一半居民年齡在18歲以下，16.5%居民年齡不到5歲。

萊克伍德2023年的出生率為每千人36.1人，幾乎是新州(每千人10.9人)和全美(每千人10.7人)的三倍半。新州衛生廳目前所能掌握的最新數據顯示，2020至2023年間萊克伍德共有近2萬500名嬰兒出生。

人口普查局2020年進行每十年一次的多元化指數(diversity index)調查，新州年輕人口城鎮也多半獲高分；該指數是衡量隨選兩居民來自不同種族或民族群體的機率，分數自0到100不等，新州2020年得分66，多元化程度最低的緬因州僅得分19。

新州許多年輕城市的多元化指數得分超過50；例如第二年輕的城鎮新不倫瑞克(New Brunswick)便反映這個態勢，居民中位年齡約25歲、多元化指數高達62分。

根據最新調查，新澤西州人口最年輕的五個城鎮依序如下：

第一名：萊克伍德鎮中位年齡18歲

第二名：米德爾塞克斯郡(Middlesex County)的新不倫瑞克市 25 歲

第三名：格洛斯特郡(Gloucester County)的格拉斯伯勒區(Glassboro borough)28 歲

第四名：默瑟郡(Mercer County)的普林斯頓(Princeton)29 歲

第五名：坎伯蘭郡(Cumberland County)布里奇頓市(Bridgeton) 29 歲

人口普查 猶太 新州

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