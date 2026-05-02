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新州基波特鎮癌症病例激增 居民憂污染

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州地方媒體NJ.com以特別報導詳盡披露基波特自治鎮區(Borough of Keyport)數十個癌症病例，可能與區內一廢棄垃圾掩埋場污染有關，引起居民擔憂，該鎮區日前發表聲明抨擊州府。

基波特將矛頭指向新州環保廳和擁有污染地塊的地產業者Bay Ridge Realty。

基波特鎮長和鎮議會的聲明稱，新州環保廳和地塊所有者未針對污染採取足夠措施，也沒未確保當地居民和周邊環境安全；該鎮區要求新州環保廰採取必要措施，調查並治理該地塊可能存在的環境問題。

疑似污染的地點是Aeromarine，過去50年曾多次因洩漏至少五種已知致癌物和其他毒素並且未妥善密封而受譴責。

基波特居民莫里斯(Rusty Morris)最先注意到當地癌症病例激增，他的父親和一位鄰居先後被診斷出癌症，而且每當他與母親交談，總會知道又有新癌症病例；他打開谷歌地圖，在癌症居民的房屋上用紅色X標記。截至NJ.com於4月17日公布調查報告時，共標記41戶，其中28戶位於First Street及其周邊地區。

NJ.com之後又發現至少20疑似病例。

疑似污染地塊1979年第一次被新州環保廳勒令關閉，因有許多營運/工程缺陷、整體產能已耗盡。Bay Ridge Realty自1966年起擁有該地塊。

最近一次環境評估於2010年進行。

研究指出拉里坦灣(Raritan Bay)附近存在問題，缺乏適當工程控制以致於固體廢物易流入岸邊、進入海灣。

基波特2021年對Bay Ridge Realty提訴訟。該訴訟和研究並指出，重金屬、化學物質和致癌物已洩漏到土壤和地下水；研究並指出，污染物已擴及環繞垃圾掩埋場的支流Chingarora Creek，而且該場地沒有封蓋，未能防止污染擴散。

一名法官2022年駁回訴訟，表示監測該地塊是環保廳的職責。若干大學癌症專家表示，需要進行廣泛研究才能確定該社區是否確實是癌症高發生區。

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