新州小鎮 數十輛本田車氣囊連夜被盜

有關官員23日表示，新澤西州 伯根郡(Bergen County)蒂內克鎮(Teaneck)數十輛本田汽車(Honda )的安全氣囊在前兩天夜裡被盜，倒楣的車主往往要花費2000元補裝。

蒂內克鎮鎮長施瓦茨(Mark Schwartz)表示，竊盜案發生在21日晚間至22日凌晨；竊賊跑遍全鎮，盡其所能的偷走氣囊，作案地點多半在高速公路沿線。

竊盜地點以蒂內克鎮4號公路(Route 4)沿線的居民區為主，施瓦茨認為，竊賊選擇這樣的地點可能是為了方便快速逃離現場。

施瓦茨根據初步了解表示，受影響的車輛介於11到50輛之間，目前還沒有確切數字。

施瓦茨進一步表示，麥迪遜大道(Madison Avenue)上一個三口人家的三輛車安全氣囊全部被偷走；他並補充，其中一輛車的車主把鑰匙留在車上，結果整輛車被偷走。

事發後，ABC-7電視台播放監視器畫面，顯示竊賊非常迅速的從車上拆下安全氣囊後逃離現場。

截至目前為止，尚無人被捕。整起竊案仍在調查中。

根據全美知名汽車雜誌「人車誌」(Car and Driver)報導，由於召回、供應短缺以及盜竊，本田汽車安全氣囊目前的需求量非常大。

此外，根據全美領先汽車零件及配件零售暨分銷商AutoZone.com網站，更換一個安全氣囊的費用動輒高達2000元。