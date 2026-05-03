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到球場看世界盃 新州私人巴士車票僅60元

編譯周芳苑／綜合報導
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世界盃(World Cup)足球賽即將登場，新澤西運輸局(NJ Transit)日前宣布來回車票150元天價引發爭議，紛擾之際，私人巴士公司「Rally Our Bus」宣布提供前往球場的車票，往返票價只要60元起跳，不到政府票價一半。

Rally Our Bus前往賽場大都會人壽體育場(MetLife Stadium)的交通服務已確認三個新州發車地點；另21個可能地點取決於預訂情況。

Rally Our Bus聯合創辦人赫爾曼(Axel Hellman)說，該公司有兩輛滿載的巴士從澤西市出發，另有40人從霍博肯(Hoboken)出發。

Rally Our Bus可能是目前為個人提供世界盃球賽交通服務的第一家私人公司。其他私人公司提供包車服務。

國性巴士公司Rally Our Bus專門提供體育場館交通和其他大型集會活動交通，承接過超級盃(Super Bowl)、NFL、NHL 比賽和演唱會等活動。

Rally Our Bus也在舉辦世界盃的其他城市如波士頓等提供服務，在波士頓，麻州灣區交通廳(Massachusetts Bay Transportation Authority，MBTA)往返吉列體育場(Gillette Stadium)的車票為80元。

赫爾曼談到波士頓時說， 已有成千上萬人預訂Rally Our Bus車票；MBTA和新州運輸局都宣稱座位不足。

新州運輸局每日車票數量設限4萬張，國際足總世界盃(FIFA World Cup 2026)紐約新澤西主辦委員會(NYNJ Host Committee) 巴士接駁服務限制每日1萬張。

赫爾曼說，Rally Our Bus前往球場的部分巴士發車地點已預先規劃；其他地點則視預訂人數而定，如果人數夠，Rally Our Bus 便會安排車輛前往指定地點接送乘客，單一地點大約15到20人就可安排巴士，沿途停靠好幾個站。

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