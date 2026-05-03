到球場看世界盃 新州私人巴士車票僅60元

世界盃(World Cup)足球賽即將登場，新澤西運輸局(NJ Transit)日前宣布來回車票150元天價引發爭議，紛擾之際，私人巴士公司「Rally Our Bus」宣布提供前往球場的車票，往返票價只要60元起跳，不到政府票價一半。

Rally Our Bus前往賽場大都會人壽體育場(MetLife Stadium)的交通服務已確認三個新州 發車地點；另21個可能地點取決於預訂情況。

Rally Our Bus聯合創辦人赫爾曼(Axel Hellman)說，該公司有兩輛滿載的巴士從澤西市出發，另有40人從霍博肯(Hoboken)出發。

Rally Our Bus可能是目前為個人提供世界盃球賽交通服務的第一家私人公司。其他私人公司提供包車服務。

國性巴士公司Rally Our Bus專門提供體育場館交通和其他大型集會活動交通，承接過超級盃(Super Bowl)、NFL 、NHL 比賽和演唱會等活動。

Rally Our Bus也在舉辦世界盃的其他城市如波士頓 等提供服務，在波士頓，麻州灣區交通廳(Massachusetts Bay Transportation Authority，MBTA)往返吉列體育場(Gillette Stadium)的車票為80元。

赫爾曼談到波士頓時說， 已有成千上萬人預訂Rally Our Bus車票；MBTA和新州運輸局都宣稱座位不足。

新州運輸局每日車票數量設限4萬張，國際足總世界盃(FIFA World Cup 2026)紐約新澤西主辦委員會(NYNJ Host Committee) 巴士接駁服務限制每日1萬張。

赫爾曼說，Rally Our Bus前往球場的部分巴士發車地點已預先規劃；其他地點則視預訂人數而定，如果人數夠，Rally Our Bus 便會安排車輛前往指定地點接送乘客，單一地點大約15到20人就可安排巴士，沿途停靠好幾個站。