丕優：費城槍枝暴力減少 但經濟成長仍停滯

丕優慈善信託基金會(Pew Charitable Trusts)日前發布最新報告，顯示費城槍枝暴力和貧困等最棘手問題上大有改善，但經濟和人口增長等近年來推動要項停滯不前。

最新發布的「2026年市情報告」(2026 State of the City)以美國人口普查 局、費城警察局和其他來源的數據為基礎，進行分析。

丕優研究中心費城研究與政策項目主任馬丁(Katie Martin)表示，費城近年所面臨最具挑戰的領域已有顯著進步，但所仰仗的長期發展趨勢卻出現問題。

好消息是，自疫情 爆發以來，費城兇殺和槍擊案受害人數持續大減。去年共發生222起兇殺案，創1966年來新低，槍擊受害者935人，至少是2007年以來首次低於1000人。

不過，費城包括暴力犯罪 和重大財產犯罪等的「重大犯罪」發生率並未等程度下降。疫情前每年約5萬起重大犯罪案報案，2023年達最高峰、約7.4萬起，預計2025年報案將降至約6.3萬起，目前似趨穩定。馬丁說，財產犯罪的激增導致重大犯罪案總數較疫情前增加。

然而費城家庭2023至2024年收入中間值持平，為6萬521元，較2024年全美家庭收入中間值約少2萬元，也低於多數同規模城市。部分費城居民收入甚至下降。白人和亞裔家庭收入略減，黑人和西班牙裔家庭則略增。

失業率不斷上升可能是收入降低的主因。美國勞工統計局數據稱，費城失業率自2023年以來持續攀升，2025年達5.1%，略高於周邊都會區和美國其他地區，該差距2025年進一步擴大。

費城另一隱憂是人口減少。2006年以來人口持續增加，2019年達160萬人高峰；之後下降，2023年降至156萬，而後在該數字附近徘徊。根據人口普查數據，2025年人口約為157萬4281人。

費城種族多元化卻可圈可點， 2024年非裔占37.7%，白人32.8%，西班牙裔16.4%、亞裔8.3%、其他種族4.9%。