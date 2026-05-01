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旅行社破產 新州足球隊倫敦行恐損失12萬

編譯周芳苑／綜合報導
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倫敦是許多人嚮往的旅遊目的地。(美聯社)
倫敦是許多人嚮往的旅遊目的地。(美聯社)

新澤西州伯靈頓郡(Burlington County)蘭科卡斯谷足球俱樂部(Rancocas Valley Soccer Club)向麻州旅行社GoPlay Sports預訂倫敦八日遊，打算八月帶一群13歲少年球員到當地接受職業教練訓練、參觀球場，不料該旅行社打算聲請破產，少年們及其家庭損失12萬元。

八天行程訂於8月8日至18日，俱樂部球隊RVSC Inferno的17名球員中約13人參加。球隊家長兼組織者申(Darci Shin)說，家長和球隊為了籌集資金付出巨大努力，令人心痛。

教練和家長去年8月起持續討論這一趟海外旅行；俱樂部教練兼主席阿羅內(Joe Arone)建議選擇GoPlay Sports，因為該旅行社為他和妻子安排2023年聖誕節倫敦之旅，合作愉快。

俱樂部去年秋季委託GoPlay預訂旅行，每人總費用2100元，涵蓋住宿、餐飲、觀光遊覽和體育活動，來回機票另計，家長選擇分期付款的最後一筆款項4月1日前須付清。

就在最終付款截止日前幾天，GoPlay詢問家長們是否可在旅行費用中添加旅遊保險。阿羅內覺得很可疑；4 月 7 日開始接到父母的焦急電話，他們收到 GoPlay LLC 電郵，聲稱由於中東持續局勢導致預訂減少和取消增加，無法繼續營運。

GoPlay稱，已啟動破產法第七章破產程序，告知客戶等待破產受託人通知後續步驟。

組織這趟旅行的申大感意外，她、阿羅內和另一家長先一直定期與GoPlay執行長里昂斯(Darren Lyons)會面，看不出有任何問題。

目前沒有任何人從旅行社收到退款。不過，申和阿羅內已從信用卡公司獲得4月1日付款的臨時退款，信用卡公司正進一步調查。

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