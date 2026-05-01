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新州華人參賽Jeopardy 連31勝後出局

編譯周芳苑／綜合報導
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新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)與丁傑米合影。(州長官方臉書)
新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)與丁傑米合影。(州長官方臉書)

電視益智節目「Jeopardy!」常勝軍新州華裔丁傑米(Jamie Ding，音譯)連勝31場、頻創紀錄後，卻在27日輸掉一場比賽出局。

丁傑米27日參賽時遇到兩位強勁高手，分別是費城的國際象棋棋手沙哈德(Greg Shahade)、俄亥俄州小鎮華盛頓法院城(Washington Court House)教師帕克特(Katrina Puckett)。據TheJeopardyFan網站報導，當天進入最終環節「Final Jeopardy」之前，沙哈德以3萬2600元領先，丁傑米拿下1萬6000元居次，帕克特則以3000元落後，到了最終環節，考題是：「南非12種語言中，哪2種語言的字母排順在第一位和最後一位？」三人都答對。

丁傑米在「Jeopardy!」共贏得88萬5605元獎金，常規賽勝場數排名第五，超越新州原本紀錄保持人海洋城(Ocean City)潘努洛(Cris Pannullo)。潘努洛曾連勝21場，獎金74萬8276元。

丁傑米是超級冠軍，最後一場比賽卻輸得很慘。正因如此，決定在最終環節的答案中加入告別語「TTFN」(ta-ta for now縮寫)，意指「再見」。主持人唸出答案時，丁傑米向觀眾揮手致意。

丁傑米是新州史上最成功的選手，已獲Jeopardy! 季末冠軍賽參賽資格。新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)27日晚在社群平台X發布一張與他的合影。

丁傑米1991年生，2013年畢業於普林斯頓大學(Princeton University)，在新州住房與房貸金融局(Housing and Mortgage Finance Agency)任職，並且是西東大學(Seton Hall University)法學院學生。

丁傑米連勝紀錄恐難打破史上最高紀錄。現任主持人詹寧斯(Ken Jennings)2004年曾獲74連勝、贏得252萬700元獎金。

丁傑米3月17日拿到第3場連勝，創下「Jeopardy! 」節目開播62年來「單場得分最高」紀錄，獲4萬2400科里亞特分(Coryat score)，打破詹寧斯2004年6月10日創下的3萬9200分紀錄。

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